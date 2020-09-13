統一發票盃高美濕地路跑 臺灣企銀陪萬人迎風開跑

財政部與臺灣企銀共同主辦的統一發票盃路跑活動臺中場今（13）日在高美濕地風車大道熱鬧登場，由財政部次長莊翠雲及臺灣企銀董事長黃博怡代表鳴槍，帶領近萬名跑者迎風開跑。

黃博怡出席路跑活動時也談到今年上半年疫情表達對前線防疫和醫護人員表達感謝，他強調有賴於全體國人高度配合防疫，才讓路跑等大型活動順利進行，對身為金融國家隊的一員的臺灣企銀，自疫情以來積極參與紓困和振興經濟，同時透過舉辦這次公益路跑，邀請民眾健身兼觀光，一起刺激消費。

今年是臺灣企銀第8次主辦統一發票盃路跑，透過活動號召跑友和行員募集發票，累計已捐出46萬張至各縣市的社福團體。黃博怡說明，在「樂活防疫」的前提下，臺灣企銀號召跑友樂捐發票，關懷弱勢團體，為公益盡一份心。

此次路跑路線緊鄰國際級景點高美濕地保護區，民眾一路迎著海風奔跑，沿路欣賞風車美景，更有不少跑友完跑後，帶著全家大小參觀現場設置的雲端發票等金融宣導攤位，玩闖關遊戲領精美獎品，亦讓路跑活動達到全民運動兼提升金融觀念的目標。 臺灣企銀除了對公益不遺餘力，更積極提升公司治理及經營績效，致力於永續發展，榮獲天下雜誌舉辦「2020天下CSR企業公民獎」前50大企業，是唯一近2年皆獲選此殊榮的公股行庫，表現有目共睹。臺灣企銀強調，未來將持續配合政府政策，近日已推出「兆元振興融資方案」，提供六大核心產業取得資金，支持企業在後疫情時代轉型升級，做中小企業的強力後盾。