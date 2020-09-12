楓康超市中秋美國月開跑 數百種美國商品任你選

現在在家料理煮食，幾乎已成為後疫情時代的家戶日常，為了提供更豐富的健康料理食材及因應中秋佳節到來，興農集團旗下的楓康超市與美國各出口協會今年中秋再次攜手，將數百種好品質、快速料理的美國產品提供給消費者，讓消費者在料理與中秋送禮有更多元的選擇，9月11日起全國各楓康超市門市同步展售，同時也能透過楓康line團購和線上楓康網購店購買，讓國人在保持社交距離訴求下，可以更即時、更方便的在家享受到美味同時兼顧到健康。活動期間在楓康超市只要購買美國商品單筆滿200元，會員紅利點數就加贈30點，買越多點數加贈越多。

與會貴賓一起為楓康超市「中秋美國月」活動拉開序幕，圖左起為楓康超市生鮮商品處經理王忠惠、部主管林明圖經理、總經理楊忠信、興農集團董事長洪博彥、美國在台協會農業貿易辦事處總監史安莉、加州農業出口協會台灣專案執行代表處處長蔡宜玲。圖／陳仁義

楓康超市特別安排精采的魔術秀表演，為中秋美國月活動熱鬧開場。圖／陳仁義

11日楓康超市特別在台中青海店舉辦「中秋美國月」記者會活動，美國在台協會農業貿易辦事處總監史安莉、美國各協會主管與興農集團董事長洪博彥、楓康超市總經理楊忠信、部主管林明圖經理、生鮮商品處經理王忠惠、商品處處長張俊卿等皆親自蒞臨會場，並共同揭開「美國月」啟動儀式，同時現場並安排生動有趣的魔術秀、數十項美國水果、蔬菜、食品商品試吃等活動。

興農集團董事長洪博彥。圖／陳仁義

興農集團董事長洪博彥表示，楓康超市向來以「照顧消費者30年後的健康」為目標，各式產品上架前都經過各種的藥殘篩選和嚴格訪廠的程序，確保消費者「食的健康」，對於進口商品的把關，亦同樣以高規格標準來貫徹執行，也非常感謝美國在台各出口協會多年來對楓康超市的肯定，提供最優質的商品給台灣消費者。

即日起楓康超市47家門市同步開賣美國蔬果、食品及加州水果月餅。圖／陳仁義

洪博彥說，中秋節對台灣來講是很重要的節慶之一，除拜訪親朋好友送禮外，還會聚在一起聊天烤肉小酌，共享佳節歡樂時刻。楓康超市今年中秋特別與美國各協會再合作，推出各式優質的美國商品，有蔬菜、水果、肉品、乳品、食品等，且都是經美國各出口協會嚴選及經過楓康超市的嚴格把關保證，消費者可放心、安心選購。

他並預估，由於去年美國月活動獲得很大的迴響，今年預計可再成長10％以上，整體業績預計可達3000萬元以上。未來，楓康超市仍將本著初衷，用嚴格把關及提供好品質商品來照顧楓康好鄰居，對於食安的努力絕對不會鬆懈，讓消費者可以更安心到楓康超市享受健康的食材。