700億軟性電子應用新商機引爆

FLEX Taiwan跨界整合技術產業鏈

在未來科技創新趨勢下，如何將技術資源進行跨界整合成為各個產業鏈矚目的焦點。加上物聯網、智慧醫療、智慧汽車、智慧製造等新興應用驅動，具備良好使用者體驗、個性化、獨特化的產品設計成為時代的新寵，軟性混合電子(Flexible Hybrid Electronics；FHE)兼具輕薄、可延展、可彎曲特性的印刷電子和半導體之長，除能使產品外觀設計得以跳脫常規，不再受限於固定格式，更可有效結合台灣半導體、顯示面板、印刷線路板與載板製造等優勢產業，引爆新型態商業模式、開啟未來服務新篇章。為更能串連產業、協助企業深入縱向終端應用，「FLEX Taiwan 2020軟性混合電子國際論壇暨展覽」訂於24日與SEMICON Taiwan(9/23~9/25)、高科技智慧製造特展等國際級展覽同期同地舉辦，完整呈現電子產業鏈最深厚的跨界技術能量。

軟性混合電子的應用領域眾多，FLEX Taiwan 2020 聚焦智慧移動、智慧醫療、5G、先進製造與設備、材料，以及軟性電子市場概況主題，完整呈現電子產業鏈最深厚的跨界能量，AiQ、Eink、Flexterra、通用矽酮、工研院、坤裕精機、成功大學、UNEO等電子領域領導廠商參展，展現最新軟性混合電子趨勢技術；FLEX Taiwan論壇亦將邀集電子業界領袖與技術專家，針對軟性混合電子應用與市場動態主題，分享最新產業資訊與市場概況，提供與權威講師交流平台，一睹產業跨界整合技術能量。

與車用跨界整合新火花

車用電子蓬勃發展，軟性混合電子將開啟新世代汽車設計應用浪潮，FLEX Taiwan將邀請美國福特汽車、德國馬牌(Continental AG)等產業巨擘，勾勒軟性混合電子與汽車跨界整合新火花，舉凡內裝智慧感測、智慧照明、OLED顯示器、先進駕駛輔助系統(ADAS)、身體舒適性設計，以及電動車的動力傳動控制系統(EV powertrain)等皆都看到軟性混合電子技術隱身於後的重要貢獻，也促成車用電子應用新世代誕生。

真無線實踐穿戴應用

軟性混合電子特殊的物理特性更將加速智慧醫療技術創新，穿戴裝置是預防醫療的重要媒介，但現行非服貼式的產品設計，可能導致未接觸到的點位錯失數據，半導體封裝龍頭大廠日月光、荷蘭新創公司Lifesense-Group也將分享如何將軟性混合電子可撓、輕薄的特質，應用於穿戴式裝置上，提供更舒適地使用者體驗外，亦可針對不同配戴部位的活動量和彎曲度差異來設計，讓貼附於身體上之生理訊號偵測更加準確與便利，進而實現預防醫學及自主健康管理的目的。

從設計到製造全新思維

「輕薄短小」的設計一向是消費性電子產品市場開發的趨勢，軟性混合電子技術又提供產品新的想像，觀察近年趨勢，可發現導入軟性電子技術的終端產品可謂百花齊放，如可撓式手機、結合感測元件導入生理偵測貼片、智慧衣及車用感測等，更多電子零組件被整合於產品當中亦將導致系統面臨更嚴格的設計挑戰，如供電、散熱、耐用度等，進而推升相關技術持續突破，生產設備以及製程等皆需要相對應的技術創新或升級，FLEX Taiwan也邀請工業技術研究院、imec、TNO Holst Centre等國內外知名研究機構為產業剖析從設計到製造該具備的全新思維。

前瞻5G通訊技術

全球5G商用爆發，5G行動通訊具有高速傳輸、廣連結、低延遲等特點，帶動高速串流發展，結合人工智慧，開創多元智能應用。然而5G高速信號傳遞倚賴高收發效能天線與低介電損耗性傳遞介質，低耗能、高效率的軟性混合與印刷電子更將有助於發展5G可繞式、靈活天線技術，材料應用市場大餅商機值得期待，日本企業大廠納美仕(Namics)、艾杰旭(AGC)..等亦將針對5G前瞻通訊技術做深度的解析。

權威市場分析掌商機

據了解，軟性混合電子數10年來歷經在材料、製程與設備的開發後，這幾年的技術與應用陸續突破，市場成長已然加速。市場研究公司IDTechEx指出軟性混合電子市場在2027年前可成長至734.3億美元，加上台灣長年與國際品牌大廠合作、擁有全球頂尖的製程技術、具備完整供應鏈與生態系統，更可提供與滿足大規模生產需求，向來在全球微電子產業扮演要角，而軟性混合電子的開發預期是台灣廠商發展次世代技術的絕佳契機，FLEX Taiwan提供權威的市場分析與最新的發展動態，為台灣科技產業掌握新興市場與機會。

FLEX Taiwan 2020於9月24日南港展覽館與SEMICON Taiwan國際半導體展同期同地舉辦，透過豐富的論壇及展覽內容，聚焦軟性混合電子創新設備材料、元件、印刷電子、軟性顯示器以及其於新興領域的應用發展與市場戰略，串聯半導體、顯示器、感測器等技術領域的業者，為因應疫情，首度實體與線上模式並行，強力突破地理限制，全面串接全球軟性電子產業生態圈，是軟性混合電子在國際產、官、學、研最完整的一站式交流平台，現正提供報名5折優惠碼 uFL3X7TH，詳情可參閱https://lihi1.com/bmI2F