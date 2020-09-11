千坪草坡音樂盛宴！中秋國慶假期熱鬧登場！

中秋國慶假期即將到來，正是家人相聚、好友同樂的時候！環抱淡水美景，結合娛樂、藝文、休閒、住宿的一站式休閒場域滬尾藝文園區，將在中秋國慶假期舉辦千坪草坡音樂盛宴！此外將捷金鬱金香酒店推出主廚精選「滬」好月圓中秋禮盒，快帶著家人朋友一起來滬尾藝文園區同樂，還可以品嘗美味豐富的賞月六小福及金色三麥超人氣蜂蜜精釀啤酒，度過美好的團聚時刻！

「滬尾藝文休閒園區」中秋國慶連假期間準備了一系列活動與專屬優惠邀請民眾一起來歡慶佳節！10/1-10/3與在地潮流音樂團隊Otleyland合作，於戶外千坪草坡舉辦屬於淡水自己的戶外電音派對！在淡水美景下享受現場ＤＪ熱力表演，將詮釋與以往完全不同的電音風格，感受電子音樂的魔幻魅力；10/1-10/4將舉辦期間限定公益二手拍賣與滬榕市集於禮萊廣場前熱鬧展開，讓民眾能在園區四處走走逛逛玩市集；10/4特別邀請知名身心障礙打擊樂團「極光打擊樂團」舉行公益音樂會「極光之夜音樂會」，表演收入將會全數響應公益，捐給需要的公益團體，為社會出一份力；滬尾新星前進草坡，10/9-10/11一線實力派歌手指定歌唱老師陳威宇，將帶領滬尾新星歌手將於千坪草坡上舉行兩小時LIVE演出，快來滬尾藝文園區讓新星們動人抒情的歌聲，陪伴您美好的夜晚。

除了音樂外，當然少不了美食的陪伴！「將捷金鬱金香酒店」今年推出全新概念微醺中秋禮盒－「滬好。月圓」禮盒，由酒店大廚精選六樣下酒小菜「桂花蜜栗子、百香蜜地瓜、醬燒小魚乾、腐皮金鳳爪、柚香白玉蔔、秘製豬頰肉」組成絕佳賞月六小福組合，搭配金色三麥超人氣蜂蜜精釀啤酒，帶給你不一樣的中秋禮盒，送禮自用兩相宜；環景270度擁有絕美視野的望高樓將開放現烤BBQ等美味料理滿足老饕們的味蕾，歡迎民眾於活動期間來「滬尾藝文休閒園區」走走逛逛、聽音樂、吃美食、賞夕陽！

【極光之夜活動資訊】

公益表演 2000元/人

（限量500席，含當日河畔餐廳晚餐）

一泊二食+公益表演 9900元起/雙人

（限量66房，含當日河畔餐廳晚餐+入住河岸景觀房+隔日早餐)

演出時間:17:30-19:30

河畔餐廳開放用餐時間:19:30-21:30

1.為確保觀賞品質，本活動不開放6歲以下小朋友進場，造成不便敬請見諒

26歲以上12歲以下小朋友免費入場（一名成人最多可帶兩位免費小朋友進場

3遇雨將改至宴會廳公演

4本次表演收入將全數捐給公益

更多活動訊息 請上滬尾藝文休閒園區官網>> https://www.fabmall.com.tw/