「口罩臉」如何護膚傷腦筋 新加坡品牌推面膜搶女性市場

為了對抗新冠肺炎，口罩已經成了防疫日常必需品。長時間口罩將臉部悶住相當惱人，往往使的肌膚變得敏感不適，尤其當說話或活動時所造成的反覆摩擦和壓迫，將提高肌膚損傷的頻率。

營養師朱瑞君表示，佩戴口罩期間，我們的呼吸、出汗所產生的水氣會給面部形成“濕熱”的環境，這會使皮膚油水失衡，引起乾燥粗糙﹐皮膚彈性下降﹐肌膚老化、長痘痘等等問題。尤其肌膚在長期潮濕的環境下，更容易對肌膚表面健康造成一定的影響。讓許多女性備感困擾。

為了解決女生「口罩臉」困擾，新加坡美妝保養品牌Bare For Bare與世界頂尖韓國的研發團隊合作，推出益生菌與香氛面膜搶攻市場。

「肌膚也需要防禦能力。」Bare For Bare表示，口罩臉最擔心的就是皮膚過於濕熱，會造成很多細菌的增生，女生過敏狀況因此屢見不鮮，甚至造成皮膚病變的問題。因此改善口罩臉的作法，就是要能提供肌膚更足夠的營養、保濕，同時也要讓面膜的營養液，更迅速的滲透到肌膚底層。除了用口罩對抗疫情，也要維持肌膚的健康與防護力。

隨著秋季的到來﹐氣候快速變化與乾燥的天氣也會促使皮膚老化速度加快，如今遇上抗疫期間，營養師朱瑞君建議，女性平日保養更是不能掉以輕心。由於秋季乾燥的問題缺水，除了要多喝水外，面膜也是保持肌膚濕潤的主要方式。民眾可以多加參考。