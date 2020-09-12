「2020澎湖國際海灣燈光節」必看亮點搶先曝光

澎湖秋季旅遊活動最大盛事「2020澎湖國際海灣燈光節」將於2020年9月12日至11月14日於澎湖金龍頭登場，在主題燈區有高達八公尺的美人魚主燈「海島之歌」，搭配「蓬勃之海」海上燈光水舞秀，打造海陸燈光展演秀！另外在藝術燈區作品中則運用了現代科技打造大型互動燈飾讓人彷彿倘佯在海底世界中，充分展現設計巧思，將帶動澎湖旅遊熱潮。

今年展出主題為「海島樂園」，主燈以大人小孩皆耳熟能詳的海洋奇幻故事主角美人魚，化身為「2020 國際澎湖灣燈光節」最美麗浪漫的主角，在最具澎湖代表性地景 的雙心石滬襯托下，將呈現出令人驚豔的主燈作品「海島之歌」。美麗的美人魚將在本屆主題燈區的金龍頭海港旁，為參遊的國內外遊客 帶來白天與夜晚不同的浪漫景致。

於燈光節期間每半小時將會搭配水 舞與燈光秀轉動一圈，美人魚隨風飄揚的髮與閃耀繽紛色彩的魚尾身 軀，襯托出碧海藍天的海島風情，躍起於美麗的雙心石滬之上，訴說 著海島樂園最美麗的浪漫故事，在今年秋天，將閃耀於澎湖的夜空， 擁抱海潮之聲，幻化成美麗的主題樂章！

「2020澎湖國際海灣燈光節」通往展區的主要道路前光影變化非常吸睛。圖/謝易晏

於藝術燈區的「海灣派對」作品，結合藝術裝置與科技互動，大人小孩都玩得不亦樂乎。圖/謝易晏

「海灣派對」作品介紹:海島樂園住著沙灘上的王者螃蟹帶領大家一起歡樂舞動，沸騰整座海 島，踩踏、跳躍隨著音樂節奏創造獨一無二的屬於自己的節拍與色彩，為澎湖注入滿滿的元氣活力！

於藝術燈區的「搖滾章魚」，透過民眾的打擊節奏律動，是展區必體驗的人氣作品之一。圖/謝易晏

「搖滾章魚」作品介紹:酷似澎湖石巨章魚的鼓手 Octopoda 來到海島樂園，邀請觀眾一起打擊合奏，跟著打擊節奏律動，體驗歡樂動感的樂趣，結合五彩繽紛的燈光讓觀眾彷彿不再是觀眾，而是成為了 Octopoda 表演的一部分。

於藝術燈區的「忘憂花園」帶領民眾走入海島樂園中斑斕的海底花園與魚兒共游，一起被花園的溫柔包覆，忘卻煩憂，在樂園中製造如夢似幻的回憶。圖/謝易晏

「龜來運轉」作品靈感來源，乞龜、乞綵、乞平安，為澎湖當地每年皆會盛大舉辦的民俗活動，以繽紛色彩的堆疊呈現出海洋資源的豐富性。圖//謝易晏

「2020澎湖國際海灣燈光節」燈區配置圖。圖/主辦單位提供

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