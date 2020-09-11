鼓勵學生發揮創意 大葉大學柯文慶講座教授捐贈食生系霜淇淋機

今年從大葉大學食品暨應用生物科技學系退休的柯文慶講座教授，為鼓勵學生發揮創意，運用食品加工技術開發新產品，特別捐贈一台霜淇淋機給系上的生技產品實習工廠，供教學、研發與活動使用。

大葉大學柯文慶講座教授(左二)期許食生系師生用霜淇淋機開發新產品。圖／大葉大學提供

柯文慶講座教授表示，他在食生系服務了十六年，在教學的過程中，他認為大人小孩都喜愛的霜淇淋，可與在地農特產結合，也很適合發展出創新產品，因此特別捐贈霜淇淋機給食生系，豐富學生結合理論與實務的實作經驗。機器除了用於實驗課程，未來學生辦活動時，也可以規劃攤位，分享他們的學習成果，此外，食生系打造了「製茶技術暨產品研發基地」，他很期待學生可以發揮創意，讓台灣茶與霜淇淋激盪出新的火花。

大葉大學食生系學生學習製作霜淇淋。圖／大葉大學提供

食生系助理教授許文光指出，食生系以德國師徒制培養食品技術與生物科技專業人才，理論與實務並重，不只是以生物、化學及生物技術知識為基礎，更強調實作技能，老師帶領學生運用各式原料，開發食品、保健、保養等生技產品，感謝柯文慶講座教授熱情捐贈霜淇淋機，讓實習工廠如虎添翼。

食生系大四生林裕博說，台灣茶聞名世界，不同品項的茶各有風味，現在實驗室多了霜淇淋機可運用，他希望可以研發茶口味的霜淇淋。食生系大四生張縉宗說，他第一次製作霜淇淋，口感香濃綿密，希望未來可以讓更多人品嘗到他們的實作成果。