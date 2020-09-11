國際氣功大師楊武財親授「太極玄氣‧天龍八式」氣功課程開班授課中

由國際氣功大師、傳授氣功40年的中醫博士楊武財親授的「太極玄氣‧天龍八式」氣功課程，目前正開班授課中，每期二個月、八堂課、每堂課2.5小時，每周六下午6點45分於台中市僑光大學弼臣樓1樓314教室授課，每期二個月僅收場地、講義、DVD等費用6600元，並另贈薩能企業特別贊助的檜木精油1瓶及肖楠薰香粉1包，歡迎有興趣的民眾報名參加。

功法演練課程。

天龍八式氣功自2006年至2019年參加世界醫學氣功展覽大會，連續5次獲得大會特優氣功獎，同時連續3屆將該氣功法以中、英、日3種語文刊登在世界醫學氣功學會論文集，更獲得論文集排行榜第一名。親自授課的國際氣功大師楊武財為少林寺嫡傳31代弟子，法號釋德武，1998年任世界氣功聯想總會副主席迄今、2006年任世界醫學氣功學會副主席迄今、1998年至2006年任中華民國氣功協會理事長、2003年至2013年任中華禪修氣功療法協會理事長、2005年任達摩易筋經同修會創會長迄今。

功法演練傳授。

所謂禪修氣功，是將佛家禪宗的修練方式以氣功的方法融而為一，雖以佛家修行法門為根基，但超越宗教門派的束縛，不離規矩，又不墨守成規，自在清淨，不與人爭。禪修氣功的法門以慈悲為懷、淨化人心為主要宗旨。天龍八式為傳承佛家禪宗始祖、達摩祖師之易筋經洗髓經改編而成，是一套結合身、心、靈一體修練的功法，能瞬間開啟無形潛能，啟動自我本性，非常符合現代人忙碌的生活步調，每天只需10分鐘，保證短期間即能脫胎換骨，創造新的生命能量。

相關課程資訊及報名事宜可電洽：0966-582559。