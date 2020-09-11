T.LUNA COOKIES鐵猴子曲奇餅台中中興店開幕！超級好康優惠不容錯過

喜愛曲奇餅的消費者有福了！來自美國的T.LUNA COOKIES鐵猴子曲奇餅，繼台中大墩店一年營運，投資報酬率成功達標之後，台中中興店於9月11日正式開幕。開幕當天現場即湧現大排長龍的消費群，為的，就是想比別人早一步親嚐T.LUNA COOKIES鐵猴子曲奇餅的傳奇美味！

謝汯珅董事長（左）開幕當天更舉行公益捐贈，計捐贈50盒曲奇餅給台中育嬰院。圖／許俊揚

謝汯珅董事長表示，取之於社會用之於社會，因中秋節將近，該公司亦略盡棉薄之力，開幕當天更舉行公益捐贈，計捐贈50盒曲奇餅給台中育嬰院，希望師生們能品嚐與坊間不同的曲奇餅，藉由贈餅儀式提前祝福育院老師及院童中秋佳節愉快。

台中育嬰院代表致贈感謝狀予謝汯珅董事長（左）。圖／許俊揚

LUNA Investment Group總部設於美國加州灣區，為連鎖餐飲、烘焙事業集團，在美國擁有豐富、創新的各類餐飲製作團隊以及實體經營門市，在加州灣區深受歡迎、頗具聲名。2019年10月該集團將旗下產品「T.LUNA Cookies」事業正式投資台灣，開了第一家店台中大墩店，推出後大受消費者歡迎，營運開紅盤，再歷經三百多個日子的努力與準備，第二家T.LUNA COOKIES鐵猴子曲奇餅複合式中興店9月11日正式開幕︒

超受消費者喜愛的T.LUNA COOKIES鐵猴子曲奇餅。圖／許俊揚

開幕期間超級好康優惠活動

9月11日起至9月13日止，送完為止。

優惠活動分為三階段：

1、早上11 : 00開始前25位者，打卡上傳就送免費贈送一盒(梨山高山茶)曲奇餅；26~50位買一送一。

2、下午15：00開始前25位者，打卡上傳就送免費贈送一盒(梨山高山茶)曲奇餅；26~50位買一送一。

3、早上11:00起來店即送蚵男叭噗古早味冰淇淋 ， 送完為止。

T.LUNA COOKIES鐵猴子曲奇餅店家資訊

地址：台中市西區中興街98號

電話：04-23055288

官網：https://www.tluna-cookies.com.tw。

IG：https://www.instagram.com/tlunacookies。

FB：https://www.facebook.com/tlunacookies。