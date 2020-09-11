展昭台中最大的寵物用品展開幕

久違了！展昭舉辦台中最大的寵物用品展，於11-14日在台中國際展覽中心展出，匯集350攤位及攜手13知名寵物品牌，於臺中國際展覽館盛大展出開展首日，大會特邀舞龍舞獅以及首度亮相的展昭吉祥物-展昭御貓，及因應中秋節推出狗狗專食月餅，引起全場注目焦點，帶來新氣象、好彩頭。

民眾最愛的狗狗S型競賽。圖／蔡榮昌

主辦單位表示，展示中民眾最愛的狗狗S型競賽，與愛犬在熱血沸騰的歡呼聲中，一同享受飛奔樂趣。同時，因新型冠狀病毒疫情影響，許多飼主更加重視對毛孩的健康保健及優質照護，為此大會特設「毛孩健康生活照護習做」，聘請經專業認證的寵物按摩師提供寵物SPA按摩服務，並舉辦寵物精油DIY及生活照護講座，讓民眾能近距離與寵物專家互動，一同提升毛孩日常生活品質。

狗狗專食月餅。圖／蔡榮昌

今年展出最大的特色廠商為了因應中秋節，讓毛小孩也能跟人類一同共度秋節氣氛，寵愛有家公司現場推出「藏月玫瑰塔、柚見月球酥」狗狗專食月餅，應景食品，人狗共度中秋，獲得全場參觀者的觀注眼光，絡繹不絕人潮一波波湧進來，廠商雖然忙碌，但也笑嘻嘻。

現場展昭限定活動開跑！愛兔區打造一系列小動物專屬活動：超刺激的小動物趣味運動競賽、超可愛的鼠兔愛心認養會以及提供免費剪甲、免費健診等服務。另外還有社團法人台灣畜犬協會與大會協力攜手舉辦公認指導手資格檢定暨競技比賽、國際畜犬展覽比賽以及台中美容師競技/創意造型大賽，為展昭台中寵物展更添國際色彩。