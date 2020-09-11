第17屆「KEEP WALKING夢想資助計畫」正式起跑 持續為社會議題提出解決超前部署
「第17屆KEEP WALKING夢想資助計畫」日前宣佈開跑，自9月10日中午12時起至11月26日中午12時止受理網路報名，並以「蓄勢突圍，夢想Keep Walking」為主軸，勉勵夢想家們在嚴峻的環境下，將一次次的考驗與經歷轉化為充沛的能量，引領台灣挺過疫情、回歸正常，並綻放更勝過往的光芒。
台灣帝亞吉歐董事總經理程展鵬，表示，「KEEP WALKING夢想資助計畫」今年邁入第17個年頭，台灣帝亞吉歐始終堅持著，即使外在環境嚴峻，困難重重，也帶著無畏無懼的拚搏精神，成為台灣各領域夢想家們，實現夢想道路上最強而有力的後盾。截至今年，台灣帝亞吉歐已參與183個夢想計畫，「KEEP WALKING夢想資助計畫」不僅是孵化夢想的平台，夢想家們一次次挺過考驗的毅力與精神，也都轉化為正向能量，影響著這塊土地上的每個人。今年，帝亞吉歐向堅守崗位、默默付出的夢想夥伴們喊話，第17屆KEEP WALKING夢想資助計畫仍將與夢想家們逆境突圍，打破當前低迷氛圍，支持台灣社會向前邁進。
第17屆「KEEP WALKING夢想資助計畫」今年邀請中央研究院院士曾志朗、白鷺鷥文教基金會榮譽董事長陳郁秀、智融公司董事長葉紫華等評審，並延攬藝文界、學術界、產業界、政府單位及歷屆得主代表等各界賢達人士共同組成堅強評審團。
今年「KEEP WALKING夢想資助計畫」的評分標準有別於過往，特別強調「賦權」、「賦能」與「傳承」，期待看見更多夢想的延續性及影響性，評分佔比按照次序排列分別為「對社會之正面影響性」佔40%、「開創性/前瞻性」佔30%，以及「夢想堅持之一貫性」與「夢想實踐可執行性」各占15%。今年的夢想資助計畫持續以聯合國永續發展目標為方向，期許能再次擴大影響力。計畫能否提升地方或特定團體的「賦權」與「賦能」，以及在執行計畫後，對於相關技術與知識能否傳承與推廣，都是本次評選的重點項目。
「KEEP WALKING 夢想資助計畫」評審團主席的中央研究院院士曾志朗說明，「KEEP WLAKING夢想資助計畫」自舉辦以來，每年獲得資助的夢想專案總緊跟著大環境氛圍的走向與脈動，對於社會議題也都「超前部署」，往問題的開端找出因應，提出前瞻的建議與解決方案。2020年疫情衝擊下，生活被改變，以往視爲理所當然的事情不再是常態，因害怕而在疫情期間放慢的脚步，讓人們開始反思自身與所處的這塊土地的關係。擔任評審即將邁入第17年，每年都會看見各式各樣優秀的計畫，不論領域差別多大，都能看出他們的共通點，就是實踐夢想的無私與滿腹熱情。我們期許更多人加入夢想家的行列，一同為台灣超前部署，為世界Keep Walking。
今年擔任第17屆評審之一的中信金融管理學院講座教授、前國發會主委陳美伶表示，面對這次疫情，不只是KEEP WALKING夢想資助計畫的得主，很多投入地方創生的年輕人逐夢的道路也都充滿挑戰。我相信他們仍將繼續下去，為臺灣的未來盡最大的努力。」陳美伶也期許自己，以她個人過去在地方創生的經驗，引導相關領域的夢想家們更深化地方產業的發展。
帝亞吉歐公共事務部資深協理許鴻鵬進一步強調，全球新冠肺炎疫情持續發燒，許多產業都籠罩在疫情擴散的陰影之下，其中更以旅遊、觀光、餐飲等產業影響最鉅，生活環境改變，經濟發展停滯等不安情緒充斥在我們日常生活中。期待今年能有更多提升服務業產業的夢想企畫書提出，為台灣創造永續經營的正向循環。
第17屆「KEEP WALKING夢想資助計畫」自9月10日中午12時起至11月26日中午12時止受理網路報名，凡年滿20歲以上中華民國國民皆可參加，民眾可至全台鄉鎮市圖書館、誠品、博物館、藝文中心等據點索取活動文宣。其他詳細活動辦法，歡迎瀏覽台灣帝亞吉歐CSR官方網站www.diageotwcsr.com，並加入Facebook「KEEP WALKING夢想資助計畫」粉絲專頁隨時瞭解活動最新動態，或洽活動專線0800-258-009。