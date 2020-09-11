第17屆「KEEP WALKING夢想資助計畫」正式起跑 持續為社會議題提出解決超前部署

「第17屆KEEP WALKING夢想資助計畫」日前宣佈開跑，自9月10日中午12時起至11月26日中午12時止受理網路報名，並以「蓄勢突圍，夢想Keep Walking」為主軸，勉勵夢想家們在嚴峻的環境下，將一次次的考驗與經歷轉化為充沛的能量，引領台灣挺過疫情、回歸正常，並綻放更勝過往的光芒。

帝亞吉歐台灣分公司董事總經理程展鵬鼓勵夢想家們即使外在環境嚴峻，困難重重，帝亞吉歐「KEEP WALKING夢想資助計畫」也帶著無畏無懼的拚搏精神，成為台灣各領域夢想家們，實現夢想道路上最強而有力的後盾。支持台灣社會向前邁進。圖／業者提供

台灣帝亞吉歐董事總經理程展鵬，表示，「KEEP WALKING夢想資助計畫」今年邁入第17個年頭，台灣帝亞吉歐始終堅持著，即使外在環境嚴峻，困難重重，也帶著無畏無懼的拚搏精神，成為台灣各領域夢想家們，實現夢想道路上最強而有力的後盾。截至今年，台灣帝亞吉歐已參與183個夢想計畫，「KEEP WALKING夢想資助計畫」不僅是孵化夢想的平台，夢想家們一次次挺過考驗的毅力與精神，也都轉化為正向能量，影響著這塊土地上的每個人。今年，帝亞吉歐向堅守崗位、默默付出的夢想夥伴們喊話，第17屆KEEP WALKING夢想資助計畫仍將與夢想家們逆境突圍，打破當前低迷氛圍，支持台灣社會向前邁進。

第17屆「KEEP WALKING夢想資助計畫」今年邀請中央研究院院士曾志朗、白鷺鷥文教基金會榮譽董事長陳郁秀、智融公司董事長葉紫華等評審，並延攬藝文界、學術界、產業界、政府單位及歷屆得主代表等各界賢達人士共同組成堅強評審團。

今年「KEEP WALKING夢想資助計畫」的評分標準有別於過往，特別強調「賦權」、「賦能」與「傳承」，期待看見更多夢想的延續性及影響性，評分佔比按照次序排列分別為「對社會之正面影響性」佔40%、「開創性/前瞻性」佔30%，以及「夢想堅持之一貫性」與「夢想實踐可執行性」各占15%。今年的夢想資助計畫持續以聯合國永續發展目標為方向，期許能再次擴大影響力。計畫能否提升地方或特定團體的「賦權」與「賦能」，以及在執行計畫後，對於相關技術與知識能否傳承與推廣，都是本次評選的重點項目。

中央研究院院士曾志朗陪伴夢想資助計畫邁入第17年，十分肯定大我夢想家的無私與滿腔熱情。圖／業者提供

「KEEP WALKING 夢想資助計畫」評審團主席的中央研究院院士曾志朗說明，「KEEP WLAKING夢想資助計畫」自舉辦以來，每年獲得資助的夢想專案總緊跟著大環境氛圍的走向與脈動，對於社會議題也都「超前部署」，往問題的開端找出因應，提出前瞻的建議與解決方案。2020年疫情衝擊下，生活被改變，以往視爲理所當然的事情不再是常態，因害怕而在疫情期間放慢的脚步，讓人們開始反思自身與所處的這塊土地的關係。擔任評審即將邁入第17年，每年都會看見各式各樣優秀的計畫，不論領域差別多大，都能看出他們的共通點，就是實踐夢想的無私與滿腹熱情。我們期許更多人加入夢想家的行列，一同為台灣超前部署，為世界Keep Walking。

前國發會主委陳美伶期待看見未來有更多年輕人投入地方創生，為這片土地帶來更加深遠的影響力。圖／業者提供

今年擔任第17屆評審之一的中信金融管理學院講座教授、前國發會主委陳美伶表示，面對這次疫情，不只是KEEP WALKING夢想資助計畫的得主，很多投入地方創生的年輕人逐夢的道路也都充滿挑戰。我相信他們仍將繼續下去，為臺灣的未來盡最大的努力。」陳美伶也期許自己，以她個人過去在地方創生的經驗，引導相關領域的夢想家們更深化地方產業的發展。

帝亞吉歐公共事務部資深協理許鴻鵬進一步強調，全球新冠肺炎疫情持續發燒，許多產業都籠罩在疫情擴散的陰影之下，其中更以旅遊、觀光、餐飲等產業影響最鉅，生活環境改變，經濟發展停滯等不安情緒充斥在我們日常生活中。期待今年能有更多提升服務業產業的夢想企畫書提出，為台灣創造永續經營的正向循環。

第17屆「KEEP WALKING夢想資助計畫」自9月10日中午12時起至11月26日中午12時止受理網路報名，凡年滿20歲以上中華民國國民皆可參加，民眾可至全台鄉鎮市圖書館、誠品、博物館、藝文中心等據點索取活動文宣。其他詳細活動辦法，歡迎瀏覽台灣帝亞吉歐CSR官方網站www.diageotwcsr.com，並加入Facebook「KEEP WALKING夢想資助計畫」粉絲專頁隨時瞭解活動最新動態，或洽活動專線0800-258-009。