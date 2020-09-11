百年品牌SIMMONS席夢思守護睡眠的經營秘訣

發源自美國，聞名全球的「席夢思」已成為彈簧床墊代名詞。一個長達150年的品牌，如何在歷經兩次世界大戰的時代劇變及全球化挑戰，仍站穩彈簧床墊頂級品牌？台灣在地經營團隊是關鍵。

天下文化出版《席夢思 百年美眠巨擘傳奇》寫下台灣席夢思的精采故事。新書發表會邀請到理律法律事務所蔡瑞森合夥律師、桃園長庚醫院睡眠中心陳濘宏教授，及台灣席夢思楊鎧嘉總經理共同出席，並由《哈佛商業評論》楊瑪利執行長主持新書座談，分享「席夢思」曾因為太有名氣，造成無法註冊商標的困境，以及面臨平行輸入的水貨，如何捍衛消費者的安全與權益，都是國際品牌在地經營的經典案例。

席夢思新書發表會座談，左起為台灣席夢思總經理楊鎧嘉、《哈佛商業評論》執行長楊瑪利。圖／天下文化提供。

楊鎧嘉總經理表示，SIMMONS席夢思的許多創新、技術精進、針對在地需求開發不同規格的床墊，都是為了帶給消費者更好的睡眠。甚至在台灣首創品牌床墊睡眠體驗館，鼓勵民眾前往試躺，感受席夢思的百年精神及企業文化「賣的不只是床墊，更希望讓消費者買到好的睡眠」。

蔡瑞森律師分享，席夢思品牌初期遭到許多濫用，為保護消費者的權益、維護產品安全性及維護品牌商譽，台灣席夢思及理律法律事務所花費數十年的時間，才得以取得中文商標認證，就是要給民眾安心選擇的承諾。並表示席夢思不僅是一般民眾認定的高級床墊代名詞，更默默行善、熱心社會公益，捐贈許多床墊給需要的特殊學童或年長者。

長期研究睡眠的陳濘宏教授更強調，良好睡眠對人體健康的重要性。台灣全國每年花費20億的鉅額在幫助睡眠的藥物上，顯示非常多人有睡眠障礙的困擾。而睡不好容易引起疾病，造成注意力缺乏、工作品質下降等負面影響。為此，席夢思也長期支持台灣睡眠醫學學會，帶給民眾更正確、健康的睡眠醫學知識。

台灣席夢思總經理楊鎧嘉分享席夢思「賣的不只是床墊，更希望讓消費者買到好的睡眠」。圖／天下文化提供。

席夢思的職人精神，在全球都因應各地做不同的努力，但同樣堅持「幫助人們擁有好的睡眠」，讓床墊不再是配角，而是美好生活中不可或缺的角色。