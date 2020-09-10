上古藝術「一馬當先‧縱橫千里」將展出難得一見明代宣德年間古銅雕戰馬

上古藝術將於10月1日至30日舉辦「一馬當先‧縱橫千里」展覽，展出難得一見的明代宣德年間古銅雕戰馬。該銅馬高150公分、寛170公分、重100公斤 。 更 難得的是，這一匹古銅雕戰馬與中國首富馬雲辦公室呈現的馬同款，猜測原應為一對。除戰馬外，也將同時展出朱銘得意門生蔡明輝、黃瑞元雕塑作品。

上古藝術舉辦的「一馬當先‧縱橫千里」，所展出之銅雕戰馬與中國首富馬雲辦公室呈現的馬同款，猜測原應為一對。圖／上古藝術提供

上古藝術總監陳虹安說，馬一直是人類最忠實的朋友，在古代不僅擔任騎乘及負重的工作，更是作戰時縱橫沙場、為國家興亡譜出一曲生死謳歌的關鍵靈魂，如西楚霸王項羽的烏騅馬、關羽的赤兔馬等，無不名留歷史記錄上。陳虹安也說，「馬」這個字更有著「馬上」、「一馬當先」的意涵，代表事業、功名向上迅速提升，縱橫千里無人能敵，因此人們常利用諧音搭配成擺件，以期心想事成，如猴騎馬背代表「馬上封侯」，錢在馬背上代表「馬上有錢」等。

該古銅雕戰馬銅身落款「明宣德年制」，難得一見空運至上古藝術展出，為上古所舉辦的「一馬當先‧縱橫千里」增加光彩。

上古藝術「一馬當先‧縱橫千里」展覽資訊

展覽日期：2020年10月1日至10月30日

展覽地點：台北市大安區建國南路一段160號B1

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