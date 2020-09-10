高科大海洋教育全新桌遊課程「人人都是漁大師」獲得熱烈回響

親海政策全面啟動，高科大海洋教育扮演關鍵角色！日前海委會輔與高科大簽署海洋教育合作意向書，揭示高科大加入海洋教育的重要意義，而高科大參與教育部「海洋職涯試探教學發展計畫」，跨科系成立團隊，將漁業產業及生態教育融入桌遊，打造全新桌遊課程「人人都是漁大師！」，將桌遊結合在課程及教案設計中，經過數次中小學教師試玩並調整，回響熱烈。

高科大創新創業教育中心教師陳建志表示，不論在教學端或學習端，對於創新的需求已日漸抬頭，尤其肩負推廣任務的教學，更是對創意的挑戰。高科大參與教育部「海洋職涯試探教學發展計畫」，配合十二年國教實施，將議題融入教學主題中，並整合各學科領域來規劃教案，今年總算完成「人人都是漁大師！」的教學工具，經過多次試玩修正，中小學教師的熱烈回饋讓開發團隊受到非常大的鼓舞。

老師們試玩桌遊教具，「人人都是漁大師」獲得正面回饋。圖／高科大提供

本案結合了高科大海洋休閒管理系教授林杏麗、漁業生產與管理系教授蔡文沛、創新創業教育中心、工業設計系、國昌國中等，整合各面向專業思維投入教具設計，對於建構完整的教學內容到建立正確的海洋價值觀，發揮非常關鍵的作用。事實上，試玩的反饋相當正面，非常多老師詢問這套桌遊能否販售，希望能夠實際在學期間運用於課堂教學。

高科大所開發全新桌遊課程教具「人人都是漁大師」。圖／高科大提供

除了教案設計、教具開發已近完成階段，高科大也辦理多場講師培訓課程，不僅就本套教學課程進行訓練，更邀集多位水產食品科學、水產養殖等領域專業教師加入課程，分享實際的養殖、科技、生技產業等實務運用及商品化趨勢，藉由高科大在海洋領域的專業能量，提升教師對於海洋產業的認識，也有助於教師進行海洋教育課程的內容豐富性。