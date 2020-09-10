加工區首場無紙化徵才登場 屏東園區及高雄園區就業媒合不間斷

經濟部加工出口區管理處（簡稱加工處）就業媒合服務不間斷，屏東及高雄園區接力於9月11日、15日舉辦現場徵才活動，共釋出372個職缺，其中屏東園區徵才活動為該園區年度盛事，亦為加工區首場無紙化徵才活動，縮短求職者參加現場面試等候時間，預期將可以大幅提升職缺媒合的效率。

屏東分處為協助園區廠商徵才及服務鄰近民眾謀職就業，特別聯合勞動部勞動力發展署高屏澎東分署屏東就業中心於9月11日（星期五）上午9時至12時30分，在屏東園區行政服務中心1樓大廳（屏東市屏加路1號）舉辦首場無紙化現場徵才活動，透過「台灣就業通」雲端徵才系統，民眾可在徵才活動開始前，將履歷等資料輸入，在現場登錄台灣就業通會員帳號，取得面試序號，不用再填紙本，即可面試。

此次參加屏東園區徵才廠商計有漢鴻實業、河見電機、葳錦興業、宏利汽車、凡事康流體科技、明揚國際、溢泰實業、秉均國際、殷聖工程、期暉實業、佳洪公司、鈦騰複合材料、星博電子、達安企業、鼎基先進材料、高鼎實業、逸帆機械、元晶太陽能、巧新科技、春兆企業及基福工業等25家廠商，職缺項目包括產品工程師、研發工程師、品保工程師、儲備幹部、品檢人員、機台操作員及技術員等，大部分廠商並提供員工旅遊、三節獎金、年終獎金、免費供膳等福利，總計提供超過250個職缺名額。

高雄園區則於9月15日（星期二）上午9時30分至11時，與高雄市政府訓練就業中心合作，在高雄分處後棟第一訓練教室（高雄市前鎮區加工出口區中一路2號後棟2F）舉辦現場徵才活動，現場有光頡科技、志昱科技、旭宏科技、頎邦科技及威日光電(代收履歷)等5家公司參與徵才，提供122個職缺，職缺項目包括電鍍工程師、品管工程師及生產助理技術員等，部份廠商並提供員工旅遊、三節獎金、年終獎金、免費供餐等福利。

加工處提醒欲前往求職的朋友，為落實防疫安全，參加本次徵才活動請務必全程佩戴口罩，活動現場入口處亦有提供酒精消毒，並請配合量測體溫。有關各加工出口區求職訊息，可至經濟部加工出口區管理處網站（http://www.epza.gov.tw）「就業資訊」查詢，或洽承辦人員高雄分處第四課梁小姐，聯繫電話（07）8239398；屏東園區第四課陳先生，聯繫電話（08）7518212分機401。