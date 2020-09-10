第五屆臺德智慧機械線上論壇盛大舉行 倍福自動化與銓寶工業簽訂合作意向書

德國經濟辦事處於9月9日偕同智慧機械推動辦公室舉辦「第五屆臺德智慧機械線上論壇」，此論壇由台灣機械工業同業公會作為協辦單位，並由經濟部工業局做為指導單位。

為深化產業交流，倍福自動化有限公司與銓寶工業股份有限公司攜手簽署合作意向書，導入全方位工業4.0解決方案，奠定銓寶工業在全電式PET吹瓶機製程的領導地位。

研討會邀請五位貴賓分別於現場及透過線上直播的方式進行開幕致詞，分別為臺灣經濟部工業局局長呂正華、臺灣機械工業同業公會理事長柯拔希與臺德經濟合作會議主席及友嘉集團總裁朱志洋。德國經濟暨能源部工業政策局局長溫弗里德·霍斯特曼（Winfried Horstmann）以及德國聯邦議院議員克勞斯·彼得·威爾施（Klaus-Peter Willsch）則在線上致詞。

德國經濟辦事處首席代表暨處長林百科（Axel Limberg）在開幕致詞提到:「我們已連續五年舉辦臺德智慧機械論壇，此次由倍福自動化有限公司與銓寶工業股份有限公司簽署合作意向書正是台灣及德國在工業4.0解決方案合作無間的具體展現。」林處長並進一步表示:「透過線上直播的方式播送論壇使得貴賓、講者以及聽眾得以克服因旅遊禁令所受的種種限制，我們很高興在這樣艱難的時刻仍可促成台灣及德國在智慧製造領域的交流，緊密連結雙邊合作。」

六位分別來自倍福自動化有限公司、銓寶工業股份有限公司、工業技術研究院、臺灣西門子股份有限公司、德國萊因集團以及永進機械工業股份有限公司的專家講者透過專題演講，針對三個主題依序為「智慧製造平台的角色」、「系統整合最大價值化」及「智慧製造技術趨勢與應用」深入探討。

研討會最後由遠東機械工業股份有限公司榮譽董事長莊國欽及德國經濟辦事處首席代表暨處長林百科共同主持座談討論，並由六位專家聚焦國際貿易戰與新冠肺炎疫情為產業帶來的挑戰，以及日後如何重拾商機、布局供應鏈發表卓見。