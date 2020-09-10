汎德永業今(10)日於君悅酒店上市前業績發表會

由群益金鼎證券主辦汎德永業汽車股份有限公司(2247)初次上市案，於9月10日假君悅酒店辦理上市前業績發表會，預計本月份將進入承銷階段。

群益金鼎證券表示，汎德永業成立於68年11月7日，目前資本額為新台幣7.17 億元，為國內最大的BMW、MINI 及Porsche 品牌汽車經銷商。主要業務為BMW、MINI 及Porsche 各車系與零配件之銷售及維修保養服務。經銷據點布局完整，在北中南都會區共有16 個BMW／MINI服務據點與6個Porsche服務據點，透過同步德國、在地經營的理念，為消費者提供尊榮的專屬服務。

汎德永業最近二年度營收分別為323.6億元、337.5 億元，稅後淨利分別為7.58 億元、7.32 億元，每股盈餘分別為10.57元、10.2 元。今年上半年合併營收183億元，年增15.59％、稅後淨利4.34億元，年增48.77％，每股稅後盈餘（EPS）為6.04元，較去年同期的4.06元大幅成長。

自去年開始BMW 陸續發表1-8系列轎跑車與X1-X7 系列休旅車改款新車上市，以及Porsche旗下主力車款Cayenne、Macan休旅車及最具代表性之911 經典跑車全新改款上市，今年將是汎德永業經銷品牌全車系產品完整呈現的1 年。

年初受疫情影響德國車廠暫緩生產，但疫情後陸續開工，先前延宕的產能開出，8月BMW等新車到港後，將有助營收推升。另眾所矚目Porsche首款純電跑車Taycan 已於去年全球發表，預計於今年Q4在台上市，未來也將陸續引進BMW 電動車與油電混合車，對公司未來營運成長帶來動能。