台北外宿節9月18日「台北秋趴」 邀請八三夭、李佳薇熱力開唱

新冠肺炎疫情嚴重衝擊北市旅宿業，為提振旅宿業發展並帶動消費，台北市政府觀光傳播局8月21日舉辦「台北外宿節」，截至8日已有破百家旅宿業者響應參與。觀傳局9月18日在台北花博公園舞蝶館舉辦「台北秋趴」，邀請八三夭、李佳薇、魏嘉瑩等歌手帶來精采演出，即日起凡入住「台北外宿節」秋趴特約旅宿專案的民眾，即可索票參加，名額有限，額滿為止。

「台北外宿節」9月7日於官方粉絲團公開直播第一場週週摸彩活動，邀請台北市議員陳重文、汪志冰、潘懷宗、鍾佩玲、侯漢廷、陳慈慧到場抽出免費住宿券、住宿折扣券及外宿包等共389個獎項，獲得民眾熱烈迴響，得獎名單已於外宿節臉書粉絲團公布。

觀光傳播局局長劉奕霆表示，透過「台北外宿節」提升民眾對於台北旅宿業的關心及參與，除了以活動創造「留宿」台北的意願之外，最終目標是要募集北市150家旅宿業者共襄盛舉，提供優惠折扣及飯店好康，邀請民眾「來台北住暝」。

為廣邀台北市旅宿業者參與活動，觀傳局在8月18日以電郵邀請北市600多家旅宿業者參與外宿節特約旅宿說明會，鼓勵業者先加入安心旅宿，再參與外宿節合作，共同振興北市旅宿業。說明會當天有超過百家業者出席，瞭解活動規劃及特約旅宿店家參與方案。

目前申請參與台北外宿節的旅宿業已達標，全市12個行政區計有94家確定參與，其餘50多家報名資料審核中，參與業者有信義區君悅酒店、南港區老爺行旅、大安區柯達大飯店、中正區天成大飯店、萬華區凱達大飯店、大同區城市商旅、中山區圓山大飯店、松山區力麗哲園飯店、內湖區駿宇飯店、士林區丹迪旅店、北投區熱海溫泉大飯店。最新「台北外宿節」特約旅宿名單已公布於台北外宿節粉絲專頁，後續將持續更新合作業者名單及各項優惠活動資訊，歡迎民眾踴躍參與。

「台北人挺台北城，共創台北旅宿業的生機！」為擴大「台北外宿節」參與層面，邀請更多業者加入外宿節行列，觀傳局後續更將推出12條「台北秘境線路」，涵蓋北市12個行政區景點、商圈以及最新出爐的米其林美食，透過宅旅行的概念，給自己一個「今天不回家」的外宿機會，相挺台北、留宿台北並深度遊台北。

台北外宿節臉書粉絲團連結:

https://www.facebook.com/%E5%8F%B0%E5%8C%97%E5%A4%96%E5%AE%BF%E7%AF%80-Taipei-Staycation-Festival-101855031639309/