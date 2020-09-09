尤努斯基金會桌遊呈現社企精神　陳零九作公益體驗貧窮

台灣尤努斯基金會舉辦5周年慶系列活動「三零世界保衛戰」，邀請人氣創作歌手陳零九代言公益活動，9月7日假社會創新實驗中心分享創業經驗，長期關注社企領域的立委蔡易餘及高虹安、社創中心主管單位經濟部中小企業處科長張淑茹亦親自蒞臨，並共同試玩基金會剛研發的桌遊「喬布拉實驗室」，場面熱鬧有趣。

台灣尤努斯基金會蔡慧玲董事長表示，感謝陳零九支持基金會活動，且共同體驗桌遊。該基金會同仁與2位工讀大學生陳佳欣、劉芳慈共同開發出以尤努斯博士窮人銀行故事為背景設計的桌遊，歷經1個半月，經過5次的砍掉重練及改版，最終完成限量6套的手工設計。感謝教育部青年發展署暑期職場體驗計畫，支持台灣青年能發揮創意研發可互動的桌遊，預計推廣於偏鄉中小學，讓他們免於貧窮的社企精神教育。

「喬布拉實驗室」遊戲故事發想起源於微型信貸之父尤努斯博士，自1976年最初以27美金拯救貧窮村莊喬布拉村中以蘇菲亞為首的42位赤貧婦女脫貧，創業成功的時空背景。張科長認為雖然在遊戲中遇到困難，但夥伴們都願意提供資源協助度過難關。蔡慧玲與蔡易餘都是第一次玩桌遊，深刻體會到一加一大於二的合作效益，發揮各自的能力並妥善運用，能快速達成目標，「喬布拉實驗室」能將尤努斯博士的格萊珉互助合作精神融入於遊戲機制中，蔡慧玲表達肯定。

陳零九分享接觸這款桌遊時，讓他回想兒時觀察身邊環境，認為世界上沒有人會註定貧窮，而如今思考能為社會做些什麼，期望能以公眾人物身分推廣有意義的事，如透過自媒體協助宣傳具有教育價值的桌遊「喬布拉實驗室」。陳零九指出，在過程桌遊過程中發現惡劣環境壓迫下能透過策略分工、互助合作，方能逐步解決問題並獲得勝利。

蔡易餘相當認同尤努斯博士觀點，他認為解決社會問題應以蟲子視野深入在地觀察、鳥瞰概覽方式難以看清問題全貌。他以自己接觸社企的經驗為例，做善事不光只有愛心，要有方法可循，並連結在地需求，找到可行模式才能為善事發揮更大社會影響力！

蔡易餘從政多年常協助需要幫助者作改變，讓蔡易餘肯定能透過社企解決社會問題是很重要的方式，此部份在喬布拉實驗室桌遊的事件能具體呈現，因此他與現場來賓一起大聲喊出社企七原則，立即獲得夥伴提供養份，成功攻破魔法陣奪冠。

高虹安認為寓教於樂是最有效的知識傳遞模式，桌遊能讓善知識易於傳播，特別強調三零不只是國際共識，更是古人的智慧，其實孔子《禮運大同篇》便有論述『老有所終，壯有所用，幼有所長，矜、寡、孤、獨、廢疾者，皆有所養』便是三零任務的體現：零貧窮、零失業、零淨碳排放。

三零世界保衛戰為台灣尤努斯基金會啟動大賢者青年隊計畫的前哨暖身活動，現場與會貴賓各自畫手印簽名象徵GIVE A BIG HAND，支持並號召年輕人參與地方社福調查，並大力推動在地社企。 5周年慶系列活動壓軸重頭戲將於9月15日假台北萬豪酒店8樓GARDEN VILLA隆重登場，安排國際知名青年鋼琴家胡瀞云慈善音樂晚宴暨尤努斯博士線上演講、李遠哲博士現場分享，當日將聚集關注社會公益的產官學各界人士，期待結合多元資源共創更大善影響力，詳情請見： https://reurl.cc/Ld7Wj7 。