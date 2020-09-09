「數位5G與MicroLED創新與投資台灣論壇」新竹盛大登場

重量級產官學研代表及超過百位業界人士參與

由新竹科學園區管理局、光電科技工業協進會(PIDA)與亞洲矽谷共同主辦的「數位5G與MicroLED創新與投資台灣論壇」昨9/8於新竹登場，會中邀請重量級產官學專家代表進行討論交流。與會貴賓包含新竹科學園區管理局王永壯局長、光電科技工業協進會(PIDA)羅懷家執行長、群創光電楊柱祥總經理、投資台灣事務所何坤松營運長、Picosun Taiwan林哲歆總經理、抱樸科技丁肇誠總經理、利永環球科技侯智升總經理、旭陽管理顧問王嘉業特助、錼創顯示科技李允立執行長、國發基金蘇來守執行秘書、中小企業處吳景新科長、交大洪瑞華特聘教授與交大郭浩中特聘教授等眾多產、官、學界重量級代表匯聚一堂。

群創光電楊柱祥總經理表示，產業要升級首要在於研發必須超越現在的應用，近期也與交大密切合作進行深度研發，且群創長期耕耘Micro LED相關技術，未來可望切入智慧醫療、智慧移動、智慧零售與智慧移動等龐大市場需求。

主辦方光電科技工業協進會(PIDA)，為協助產業升級，增加會員互動交流，開創商機特成立「台灣Micro LED產業聯誼會」，會員包含群創及錼創等業界知名廠商，舉辦多Micro LED交流活動，如；台日MicroLED技術合作交流會、今年在美西光電展(Photonics West)與SPIE合辦「Latest Trends in Micro LED Display Technologies 」研討會、並代表台灣參加國際光電協會組織(IOA)年會，共10國光電協會與會，同時出版台灣第一本「Micro LED技術路線圖專刊」。

光電科技工業協進會羅懷家執行長表示，PIDA作為學界與產業界的橋梁，將於10/21~10/24辦理台北國際光電展活動，四天展期即規畫13場的研討會，展會現場聚焦Micro LED及車用光電應用，歡迎業界各界人士前往觀展。