貿協「疫後市場學」線上研討會系列 醫療器材受「疫」良多

在新冠肺炎橫行全球，如何有效防疫成各國首要課題，口罩、防護衣、檢驗試劑、體溫監控設備等防疫產品成當紅炸子雞，非接觸醫療服務的興起，更間接加速了行動醫療、遠距醫療照護、穿戴式裝置、AI診斷及分析等醫材智慧化應用的轉型。生技醫療為蔡英文總統積極打造的六大核心戰略產業之一，為此，外貿協會特於9月10日鎖定美國、德國及日本等全球前三大醫材市場，辦理「疫」起掌握全球醫材新商機線上研討會，為業者帶來市場的第一手之關鍵資訊。

臺灣自疫情爆發後便致力於提升關鍵防疫物資國產能力，分別組成口罩及防護衣國家隊，外貿協會也積極協助相關業者搶佔全球防疫商機，口罩今（2020）年至7月出口金額高達3,885萬美元，較前年成長幅度257%，防護衣出口金額3,628萬美元，因過往超過9成自國外進口，成長幅度是驚人的68,774%，體溫監控設備、檢驗試劑和呼吸器亦分別有576%、34%、27.6%的高成長幅度；其他如生理監控、遠距醫護設備廠商也紛紛表示受惠於疫情，海外需求逐步提升；智慧醫療相關業者更是摩拳擦掌，準備於後疫情時代積極搶攻市場，可預期醫材將持續成為全球關注的焦點產業。

9月10日線上研討會將邀請德國醫材專業顧問公司Kalms Consulting創辦人兼CEO Marcus Kalms、美國Health Industry Distribution Association（HIDA)資深副總裁Elizabeth Hilla、日本醫療機器産業連合會(JFMDA）産業政策室和田賢治室長，協助我相關業者深入了解德、美、日三國市況及市場進入關鍵因素，並掌握疫情對於當地市場的影響，以研擬因應之道並發展後續拓銷策略。

9月接下來的每週四下午3時，外貿協會將持續聚焦5G、智慧城市等熱門議題，邀請國際知名專家學者分享最新的觀點與商機，探悉全球各產業疫情時代最新資訊，請鎖定外貿協會YouTube頻道!免費報名網站（events.taiwantrade.com/page/EBS/AC07002 ）。