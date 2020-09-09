接軌綠色復甦趨勢 台歐共創國際新循環經濟價值鏈

全球經濟因COVID-19疫情受嚴重影響，但此更突顯各全球品牌大廠持續不懈的努力達成永續循環的各項里程碑目標的重要性，歐盟更提出綠色復甦的新政實施計畫，引導未來經濟趨勢。為讓國內廠商有效的接軌國際循環經濟領域商機，在我國「循環經濟推動方案」政策下，經濟部工業局於9月9日舉辦「Link and Loop：2020循環經濟品牌供應鏈交流會議」，與歐洲商會低碳倡議行動（ECCT LCI）合作，邀請超過50位國際品牌大廠及國內供應鏈代表共同參與。

會議首先由經濟部工業局楊伯耕副局長、歐洲商會何飛逸（Mr. Freddie Höglund）執行長致詞，並邀請歐洲經貿辦事處高哲夫（Mr. Filip Grzegorzewski）處長進行「歐盟綠色復甦計畫」專題演講，國際品牌大廠分享最新循環採購目標，並與國內供應鏈進行分組交流，直接洽談合作機會，共創循環經濟新國際商機！

楊伯耕副局長表示，後疫情時代，歐盟提出以歐洲綠色政綱（EU Green Deal）作為核心的復甦計畫（Green Recovery Plan），展現綠色轉型的決心；加上各國際品牌大廠相繼提出循環採購目標，紛紛要求供應商於生產製程中，提高循環物料及再生能源的占比，預期此波趨勢將對全球整體供應鏈產生重大影響，臺灣身為全球供應鏈的重要環節，國內廠商藉由過去多年累積循環製造與研發的堅強實力，可積極打入國際品牌綠色供應鏈，此波趨勢是廠商打入國際品牌綠色供應鏈的新契機。

交流會議上半場由國際品牌大廠進行經驗分享，暢談循環經濟下之集團目標與採購策略。家樂福於2019年宣布自有產品包裝將使用100%可回收、重複使用或可成為堆肥之材料。科思創分享實踐循環經濟之措施，並分享回收產品再次應用於產業之案例。迪卡儂目標於2026年達成所有產品皆符合生態設計標準，確保產品可被回收或再利用。宜家家居目標於2030年所有原材料須採用可再生或可回收物料。聯合利華目標於2030年使產品在生產及使用過程中的環境足跡減半，並提升再生塑料的使用。

下半場分組交流討論，由家樂福、科思創、迪卡儂、宜家家居與聯合利華擔任各小組主持人，針對五大主題：循環採購、循環材料、循環設計、循環模式及循環包裝，由品牌商與國內廠商近距離交流互動，促進循環物料採購及技術合作。會場同時由經濟部工業局設置政府資源專案窗口，供廠商直接諮詢在能資源整合利用、資源循環綠色產品申請及節能減碳的各項輔導措施，期藉此協助廠商順利達成循環經濟目標，創造在國際供應鏈的新價值。

面對國際供應鏈永續採購趨勢，本次交流會希望透過國際大廠分享，及品牌商與供應鏈業者之互動，連結在地循環製造生產與研發技術。各方代表在「連結創新、循環永續」的願景下，共同分享循環供應鏈轉型的方向與作法，促進循環物料採購及技術合作，共創國際循環經濟新價值鏈。