福容大飯店推出「920就愛你」特別活動 分享美照住宿券雙重抽

福容大飯店推出「920就愛你」人人都有機會成為幸運兒抽到住宿券。全台福容大飯店各分店「920就愛你」享福卡專屬住房專案，最低1,920元起就能入住福容大飯店，想要輕鬆來一場小旅行，活動從9月20至10月20日期間，帶著情人、閨蜜、家人來福容度過美好假期，讓2020年留下最難忘的幸福回憶。期間只要完成指定任務，包含在福容大飯店打卡點拍照上傳分店粉絲專頁，指定內容就有機會獲得住宿券，同步將美照上傳至福容連鎖粉絲專頁並留言，即可多一次機會抽聯合住宿券，一張美照、雙重機會。

福容高雄店俯瞰愛河欣賞璀璨夜景 圖／福容大飯店提供

福容大飯店各分店推出「920就愛你」住房專案，只要用享福卡app訂房，即能享會員限定優惠！活動期間內訂房只需1,920元就能入住福容中壢店或美棧墾丁大街，2,920元即可選擇入住福容桃園店或福容林口店，輕鬆出遊無負擔；3,920元入住福容台北一館精緻客房，贈送水蜜桃調酒、玫瑰花茶、巧克力蛋糕，讓客房內充滿甜美氣息，相同優惠價3,920元也可以選擇福容台北二館豪華客房，贈愛心慕斯水果盤、慕夏山茶花絲絨霜，浪漫氛圍每日限量五間！

想到南台灣度假嗎？專案價3,920元入住福容墾丁店海景蜜月房，附贈雙人下午茶、休閒券，享受悠閒午後時光；全台最美飯店也只要4,920元，即可入住熱門約會勝地福容淡水漁人碼頭店，住海景客房欣賞最美夕陽，一樣的優惠價格4,920元可選擇入住尊榮的福容桃園機場捷運A8店，贈送兩客浪漫的燭光晚餐，共同度過最難忘的美好時光。

福容墾丁店3,920元即可雙人入住海景蜜月房 圖／福容大飯店提供

若想到東海岸悠活漫遊，攜手欣賞壯闊奇景和日出，6,920元就可享受福容花蓮店一泊二食，入住浪漫帷幕打造的和洋客房，加贈一張spa券好好舒壓放鬆；幻想海島度假卻無法出國，就到充滿海洋度假氛圍的福容福隆店，11,920元享一泊二食入住高級海景溫泉套房，客房內就能享受純天然的海洋溫泉；想要和親朋好友歡樂出遊，四人成行則能以每人920元入住福容高雄店豪華雙床房，搭乘輕軌就能抵達現在最熱門的大港橋觀賞夜景。