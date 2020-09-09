中央大學EMBA校友會 送愛到偏鄉

國立中央大學EMBA校友會日前盛大舉行2020中央EMBA校友親子控窯大會烤暨公益捐贈活動，除了凝聚歷屆校友的向心力並強化親子互動，也同步展現中央EMBA校友對於社會公益的熱誠。

此次公益活動由中央大學EMBA校友會理事長、竹北置地開發公司總經理孫湧泉集結校友的力量，捐贈財團法人門諾社會福利慈善事業基金會新台幣12萬元，包括桃園市不動產仲介經紀商業同業公會理事長蕭順智、悅新建設公司總經理黃文進也一起來共襄盛舉，共同為社會公益盡一份心意。

中央大學EMBA校友會長期致力社會公益。圖：江富滿

孫湧泉說，台灣正面臨少子化、社會人口快速老化邁向超高齡社會的問題，不僅政府加快腳步推動長照2.0，民間公益慈善團體也不遺餘力，特別對於偏鄉地區的年長者伸出援手給予關懷與照顧。

門諾基金會是由社工、護理、復健、營養與特殊教育等專業志工所組成的團隊，積極投入年長者與身障者的照顧工作，成效是有目共睹。

孫湧泉強調，送愛心到偏鄉，一直是中央EMBA校友會長期推動的目標，也受到歷屆校友的支持，希望藉由此次的捐贈活動，能夠達到拋磚引玉的效果，吸引更多愛心人士與團體有錢出錢、有力出力來關懷長者。

門諾基金會執行長邱燕銀表示， 門諾基金會長期提供失能者居家服務、到宅沐浴、長照巴士；獨居者：送餐服務、緊急救援連線；一般社區老人：社區日托；身心障礙者：早期療育、復康巴士、社區樂活站等。

邱燕銀指出，為讓服務對象能透過門諾的單一窗口即可獲得所需生活照顧資源，門諾以「個案管理」模式，讓每位服務對象有一專責的個案管理師，經由專業的評估與討論，為每位服務對象依個別需求與家庭環境提供個別化的套裝服務，進而減少服務對象在資源尋求上的困擾與障礙。