Optoma奧圖碼劇院級電玩投影機 HI-END音響大展登場

Optoma奧圖碼因應宅經濟熱潮而生的家庭娛樂機種-UHD50X 4K UHD劇院級電玩投影機，將首次在9月10至13日於台北圓山音響展和大家正式見面。

奧圖碼公司表示，UHD50X為全球首款支援240Hz畫面刷新率和15.7ms低輸入延遲的家用娛樂機種，能有效抑制動態殘影和畫面破格，同時搭載3,400 ANSI高亮度流明和專業電玩色彩校調技術，為消費者打造獨一無二、極致流暢的百吋電玩娛樂體驗，玩家不僅能輕鬆沉浸在栩栩如生的場景中奮勇殺敵，也非常適合與家人一同宅在家看片、追劇同樂，盡享多樣化的居家娛樂情境。

UHD50X搭載德儀最新DLP DMD 晶片，可完整呈現830萬有效像素顯示，並符合美國消費技術協會（CTA）所規範的4K UHD解析度標準，同時支援HDR10與HLG高動態範圍，讓畫面具備更加寬廣、飽和的色彩範圍呈現，大幅提升畫面的色彩景深、細節與層次感。而備受廣大玩家期待的「強化電玩模式」，啟用後能將1080P 240Hz的畫面輸出延遲壓低至15.7毫秒，大幅降低玩遊戲卡頓的惱人感受，有效提升在進行射擊或運動類遊戲時的沈浸感與即視感。

UHD50X同時擁有高於目前標準電腦螢幕4倍的240Hz畫面刷新率，大幅抑制因為快節奏電玩內容產生的動態殘影，非常適合重度電玩民眾使用。UHD50X也具備絕佳的安裝彈性和使用便利性，內建包含±40°垂直梯形校正、105%-115%鏡頭位移和1.3x 鏡頭變焦功能，最短離牆面2.68公尺即可輕鬆投射出百吋4K大畫面，讓消費者彈性配置出最舒適的觀影和電玩空間。

同場也將搶先曝光P2智慧4K雷射超短焦家庭劇院，完美移植前代機種P1既有的高解析度、高便利性、高智能的優勢外，更強化了色彩光影上的處理能力，離牆面30公分輕鬆投影出百吋大畫面，即將帶給大家更加沉浸的旗艦劇院震撼。全新搭載「FRAMED*」功能則集結多位現代藝術家的線上創作，以動態、隨機的方式呈現出精彩的數位畫廊作品，輕鬆打造多樣化的居家生活時尚。

Optoma奧圖碼將於9月10至13日「2020第30屆國際HI-END音響大展」每日下午2點，在台北圓山大飯店4樓C432展房定時舉辦UHD50X 4K UHD劇院級電玩投影機和P2智慧4K雷射超短焦家庭劇院的搶先鑑賞會，宏業國際（4樓C412展房）也同步於圓山音響展期間，展示奧圖碼全新UHZ65LV 4K UHD 雷射高亮度旗艦家庭劇院，5,000流明極致高亮搭配Dolby Vision杜比視界模式，呈現栩栩如生、絢麗奪目的畫面品質，歡迎民眾朋友踴躍前往參加鑑賞。