精實管理暨數位系統導入交流工作坊 開啟金屬產業轉型新契機

經濟部工業局為促進我國金屬產業升級轉型，109年度攜手工業技術研究院推動「智能金屬產業育才平台計畫」，於8月27日辦理「精實管理暨數位系統導入交流工作坊」，特別邀請虎尾科技大學李孟樺教授、鼎基資訊電腦楊青原副總經理及金屬產業二代經營者，藉由專題分享金屬產業成功運用精實管理及數位系統案例，協助金屬產業面對人才招募不易、生產效率無法提升的困境。

在全球數位化及智慧化的浪潮下，各產業面臨轉型關鍵時刻，我國金屬產業具備有深厚技術與工業基礎，而中小企業占比高達80%以上，多數企業面臨老師傅退休、技術無法傳承、生產效率不佳等問題。

經濟部工業局張尚鈞科長表示，推動智慧製造是全球產業趨勢，然台灣金屬產業體質多為中小企業，在邁向智慧製造過程須採循序漸進方式進行，除了透過產學合作召募新血外，企業可運用精實管理來減少作業流程浪費，提升經營管理效率。

本次活動參加者多為高雄市新生代鋼鐵交流協會會員，包含雄生鋼鐵、高吉貿易及天聲工業等24家企業二代經營者或高階主管代表參與，充分顯示金屬產業對於運用科技轉型相關知識的需求。

天聲工業張韶哲特助表示，企業內部面臨老師傅逐漸屆齡退休，今年已參加工業局智能金屬產學合作計畫，藉由產學合作來招募新血，此外在產線上也逐漸推動數位系統導入，透過參加此次活動更清楚了解企業推動數位系統導入前更應該優先推動作業流程改善。

經濟部工業局未來將持續辦理精實管理及數位系統導入相關活動，協助經營者推動企業轉型升級，更希望能引領金屬產業邁向全球供應體系。