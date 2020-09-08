疫情下的生態保育 唐獎大師探討現今永續發展之挑戰

為探討新冠肺炎疫情下，全球人類所面臨的永續發展、氣候變遷及環境保護等課題，唐獎教育基金會與國立清華大學攜手合作，將於9月21日下午4時舉辦「2020唐獎國際大師論壇-永續發展場」，論壇採中、英雙語線上直播（https://www.tang-prize.org/week.php?cat=139 ），讓受疫情影響無法來台的唐獎大師們，透過國際連線、視訊演說、線上提問等方式，充分展現唐獎大師論壇為因應新冠肺炎疫情改變生活型態同時，期待與全世界朋友共同關心與永續發展環環相扣的議題，提醒大眾省思不尊重大自然生態平衡，可帶來之危機。

經濟發展、環境保護以及社會公義為永續發展的三大支柱，而生態保育為環境保護的核心內容之一，本場論壇由中央研究院廖俊智院長主持，除了邀請本屆唐獎永續發展獎得主珍古德博士（Dr. Jane Goodall）及三位前唐獎永續發展獎得主，包括：WHO前秘書長格羅．哈萊姆．布倫特蘭（Dr. Gro Harlem Brundtland）、氣候變遷專家哥倫比亞大學地球學院氣候科學、覺知與解決方案主任詹姆士．漢森（Dr. James Hansen）及加州大學聖地牙哥分校應用海洋科學Victor C. Alderson講座教授維拉布哈德蘭•拉馬納森（Prof. Veerabhadran Ramanathan）發表談話外，並邀請國立成功大學蘇慧貞校長和國立清華大學生命科學系李家維教授擔任與談人，除了闡述新冠肺炎影響人類期間，全球社會、經濟不平等之現實情況外，另將就氣候變遷、環境衝擊、人類與動物及自然環境間的關係等影響永續發展之關鍵因素，做進一步探討。

本次論壇主題為「自然生態保育與人類社會之永續發展：由COVID-19談起」，珍古德博士將於演講中分析人類因過度開發自然環境，或不尊重動物或物種，導致他們被迫擴散或移居，可能造成物種間相互接觸、越過障礙進入城市尋找食物，而目前持續橫掃全球的新冠肺炎疫情，則被認為源於人類補獵動物並在野味市場販售，病原體進而從動物躍遷到人類所造成。

一場突如其來的新型冠狀病毒疫情打亂了人類生活，也考驗著人類的智慧與反應，唐獎基金會邀請大眾聆聽唐獎大師們對於永續發展的剖析與見解。