2020台南品味週9/18南紡世貿登場 茶、酒、咖啡美食、戶外休閒、汽車等五大主題聯展

文/翁婉茹

邁入第二屆的「2020台南品味週」，五展合一，「茶、酒、咖啡美食、戶外休閒用品、汽車」五大主題聯合展出，9月18日至21日在台南「南紡世貿展覽中心」登場，計有135家廠商、展出超過400格攤位；該展以「引領時尚、樂享生活」為主題，是今年南部跨產業、最大規模的消費性展覽，內容豐富，精彩可期。

該展在臺南市政府指導下，由工商時報、台南市商業會、中華茶聯總會共同主辦，合辦單位為臺南市政府經濟發展局、臺南市工商發展投資策進會，協辦單位：有豪立公司、中華茶聯全省（台北、台中、台南、高雄）各分會。

臺南市政府為台南會展產業加持，大力支持2020台南品味週，展期設有「經發局主題館」及「農業局主題館」，並延續振興三倍券的各式優惠，帶領業者力拚中秋節採購商機。

「臺南市經濟局主題館」方面，計有臺南市轄區商圈、伴手禮、觀光工廠等19家業者參展，包括西井村蜂蜜滷味、尤記安平養生堂、台灣黃金蕎麥、田野滴雞精、禾記嫩骨飯、佛都愛玉、里夫手指泡芙、周氏泡菜、品香肉粽、梅嶺食品中心、章成麥芽餅、貫金食品、麻善橋、新譯漢方、滿意阿滿姨，以及國王家族、台灣菸酒隆田酒廠、瓜瓜園、富樂夢等觀光工廠等。

「臺南市農業局主題館」則帶領包括山上、白河、柳營、西港、將軍、鹽水等區農會、臺南市農會、臺南地區農會及玉井之門，推廣台南地方特色優質農特產品，供民眾參觀選購。

在茶、酒、咖啡美食展區方面，參展商來自全台各地，舉凡茶葉、茶飲、茶具、茶服、茶藝品、沖泡飲、咖啡豆、咖啡機、烘焙、美食，以及蒸餾酒、葡萄酒等各類酒精性飲品，應有盡有，中秋送禮自用兩相宜。

汽車展區，則集結進口及國產汽車共14個品牌，包括代理商FORD、LUXGEN、SKODA、MAZDA、VOLVO、INFINITI、SUZUKI、HYUNDAI、MITSUBISHI MOTOR等，及進口商BENZ、BMW、PORSCHE、RAM、TOYOTA等，相當有看頭。不只汽車，另有「二輪車專區」展出宏佳騰智慧電車、SYM三陽機車、可愛馬科技公司電動機車和自行車等知名大廠，各式車款實體展示。

戶外休閒用品展區，邀請結交世界戶外旅遊精品(含衣力美機能衣著)、摩提夫運動休閒用品等位設攤，展出露營、野炊、健行、登山、運動等用品一應俱全。另外，生技醫美保健區有藝群保養品、亞果生醫、三友生醫、南寶生技、蘭卉生技、威柏爾量子等公司展出。

該展採售票進場；大會另提供免費參觀辦法，凡9月15日前，個人手機加入「台南品味週官方LINE@」，或企業團體至官網申請成功，可享免門票(100元)及免停車費(50元)。另優待12歲以下兒童(免驗證)、65歲以上長者、學生、身心障礙者，憑出示證件可免購票入場(停車費另計)。

配合政府防疫措施，該展進場採實聯制、戴口罩、量額溫；為鼓勵消費者踴躍進場參觀，每位進場者(含免購票者、持VIP券)不用消費，即可參加抽獎，最大獎高雄「花季度假飯店」萬元溫泉住宿券，還有「台糖長榮酒店」伴手禮盒免費帶回家，詳見官網 https://cec.ctee.com.tw/tlw/ 。（禁止酒駕‧飲酒過量有害健康）