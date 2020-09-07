育達科大獲「三好校園」補助 實踐品德教育典範

星雲大師教育基金辦理「第十屆三好校園實踐學校」選拔，近日公布選拔結果，育達科技大學今年首度申請即獲選「三好校園實踐學校」，並獲得16萬元經費獎助金，讓學校能用更多元化的方式實踐優質校園，將「做好事、說好話、存好心」理念在校園落實執行。

育達科大自創校以來深受王創辦人廣亞博士的辦學理念影響，長期深耕品德教育與生命教育，無論是校園氛圍或是師生將服務精神推動至校外社區，無形當中與「三好校園」精神不謀而合；因此本次申請計劃時，特別結合育達優良傳統的校園文化，提出「三好早安週」、「育達三好青年選拔」及「型塑校園三好環境」等三個主軸方向來實踐。希望藉由三好校園的獎助，結合三好校園伙伴力量，讓學校在推動品德教育注入新思惟，型塑屬於育達人的三好優質校園文化。

育達科大黃榮鵬校長指出，學校除傳授專業技能外，育達辦校理念特別重視學生品德教育的培養，和星雲大師所倡導的「存好心、說好話、做好事」三好運動是一樣，期許能在校園文化裡，讓三好優質校園文化，在無形中融入師生日常生活習慣中，培養學生知善、樂善及行善，從發自內心的好行為內化成習性。不但讓師生自我心靈成長外，同時創造優質的校園倫理文化，期許為社會培養品德優良之公民，共創互助及友善社會。