京站鈔錢佈數週年預備慶9／16開跑 回饋率高達21％

新冠肺炎疫情在全球仍尚未減緩，京站時尚廣場為了提供安全的休閒、消費、購物環境，除了在防疫上超前佈署外，即將邁入11週歲之際，特別於9月16日至10月5日期間，祭出史上最強「鈔錢佈數週年預備慶」，全館當日消費累計滿3,800元送「400元商品贈券」；消費滿7,600元可兌換「800元商品贈券」，以此類推，並加碼刷台北富邦銀行J卡再贈300元，消費最高回饋達21％。

京站表示，尤其，9月16日至20日首五日，卡友可獨享加碼回饋！活動期間當日消費累計滿3,800元即送400元商品贈券，Q卡友再贈100元（每人每卡限一次），相當於可以獲得500元（每人每卡限兌換一次，限量10,000份，送完為止）。

此外，因應疫情，政府各單位都加碼推出各式各樣的振興券，希望促使民眾出門消費，京站也響應政府振興方案，推出錢券「鈔錢佈數」卡友獨享抽獎樂，以贈送回饋金的概念，要讓顧客在轟趴、美食、購物、玩樂、旅遊上通通鈔錢佈屬，凡於「鈔錢佈數週年預備慶」活動期間，Q卡友拿當日累計滿6,000元京站發票，即可獲得抽獎機會一次（可累贈）。豐富獎項包含：一、「嗨翻·轟趴錢」外送抵用金1000元抽10名、晶湯匙外送四人同享套餐抽10名；二、「加菜·美食錢」美食券2000元抽10名；三、「治裝·購物錢」服飾購物金5000元抽10名及OWNDAYS抵用金3000元抽10名；四、「出門·玩樂錢」LOXE洛禮詩運動抵用金3000元抽10名及電影券10張抽10名；五、「超值·旅遊錢」奢華五星飯店日勝生加賀屋平日雙人一泊一食住宿券抽10名及頂級露營半島秘境秘境鑽石帳住宿券抽10名；最後還有一人獨得2倍終極大獎。

值得注意的是，京站特別精選「萬樣買一送一商品」，如上衣、配件通通都買一送一，包括：Sense of place百搭T恤，原價2200元，2件特價1100元；Timberland品牌休閒T恤，原價2800元，2件特價1500元；CRAFTHOLIC宇宙人萬用包，原價1600元，2個特價800元。搶購商品外，更要結伴享用美食，京站精挑各式獨家餐點，9月16日至18日茄子咖哩Express全品項第二件半價；9月25日至9月29日全台首櫃辣mini第二鍋半價，多樣化的選擇，就是要讓顧客一次滿足口腹之慾。

有鑑於運動健身、提高免疫能力，京站指出，3F「i SWING我搖擺」專區，是為了讓消費者打造屬於自己的生活方式，由自律運動、客制卡路里飲食、量身的服飾，多方面提升健康身體。在「鈔錢佈數週年預備慶」期間，品牌LOXE洛禮詩推出團體課程方案（10堂任選無期限），推薦價3500元，購買此課程即贈彈力圈組一組；另有二個月期課10堂方案，特價2800元，購買此課程需2人同行。除了健身課程，多種健身用品也有全台獨家的優惠：NU的能量腳環，1400元買一送一、鈦鍺能量肌耐貼，原價1980元，第二件5折，以上優惠都可以搭配動滋券省更多。

為提供安心的商場環境給每位消費者，京站自1月底領先全百貨於美食街架設預防飛沫傳染的「透明隔板區」以及各項防疫措施，近期，更獨家引進最新社交距離示警系統「Mimi警示平台」，此次「鈔錢」佈數，希望讓民眾者舒心吃喝玩樂享好康。