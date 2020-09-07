臺南後花園小旅行 發現台86線經典之美

擁有豐富歷史人文的台南，不論美食或景點都極具特色，入選為2020臺灣經典小鎮的「新化區」，保留早期台南最原始真實樣貌，而且交通十分便利，沿著台86線來趟小旅行，走訪新化林場、大目降文化園區、西拉雅官田遊客中心等地，亦可親子同遊瓜瓜園、大坑休閒農場，感受經典小鎮裡最單純的快樂！

新化舊稱「大目降」，名稱來自西拉雅語的Tavocan，在日治時期留下許多經典建築與文化，緊臨新化老街的建築有日式宿舍群、武德殿、故事館等等，老街商店亦可見到古董級的碾米機，充滿復古懷舊的美感。民眾來此可步行走訪楊逵文學紀念館、街役場等地，欣賞早期辦公室的建築美學，內部亦有當時舉辦移動建築物的「乾坤大挪移」照片資料，用老照片來說故事，更能深入了解在地歷史與文化。

與大自然融為一體的新化林場，動植物種類多元豐富，優雅環境吸引大冠鳩、五色鳥、領角鴞來此聚集，園區亦可見筆筒樹、相思樹、九重葛等自然生態植物，透過森林教育課程及青農講座，讓民眾了解自然生態與環境保育，76森林餐坊同時展售小農商品及伴手禮，也適合全家大小一同來遊玩。

甫開幕啟用就獲得廣大迴響的西拉雅官田遊客中心，歷時3年建造是近期臺南的新地標，內部有嘉義鐵孩子劉銘傳老師策展以及VR互動體驗設施，占地11.2公頃的大草原上「許願鶴 幸福翔起」地景藝術作品由蕭青陽老師操刀，而象徵嘉南平原上梅花鹿成群的「鹿群雕塑」，也成為民眾拍照必去景點。

以創意鄉土料理為主打的大坑休閒農場，招牌的碳烤山土雞肉質鮮甜、焦香帶脆，迷迭香香腸與藥膳破布子雞湯更是一絕，獨家製作的醬菜格外下飯，令人回味再三。園區附設山泉水療浴場、森林原木屋、歐式別墅、觀景樓等設施，還可跟天竺鼠、麝香豬、母雞帶小雞等小動物一起互動，瞬間融化你的心，療癒指數一百分！

除此之外，台南週邊還有許多豐富景點如十鼓文化園區、萬國通路觀光工廠，以及網美打卡熱點安平虎鯨亮晶鯨、黃金海岸方舟踏浪等您探索，順路品嚐阿裕牛肉涮涮鍋崑崙店的美味鍋物，讓身心靈達到完美平衡，從不同的角度來看台南，重新感受經典小鎮，來趟86線小旅行正是時候！