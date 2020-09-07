表現優異成就卓越！中國醫藥大學洪士杰教授榮獲2020年「第16屆卓越醫藥科技獎」

中國醫藥大學新藥開發研究中心主任洪士杰教授帶領科研團隊，利用間葉幹細胞來治療退化性關節炎等疾病，將研究成果應用到臨床，造福病人，其在學術及產業應用上均有優異表現，成就卓越；在今年永信李天德醫藥基金會評選「第16屆卓越醫藥科技獎」脫穎而出，堪稱實至名歸。

永信李天德醫藥基金會於2005年創立「卓越醫藥科技獎」，目的在獎勵國內優秀的生技醫藥研發人才；中國醫藥大學洪士杰教授獲獎的研究主題是：「間葉幹細胞在再生醫學，細胞治療及疾病轉譯之應用」。

曾榮獲2012、2016科技部傑出研究獎的洪士杰教授，於1993年到東京大學讀博士時，即進行軟骨修復的動物實驗並研習腳延長及髖關節手術，取得博士後進行細胞週期與癌化研究。1997年回台灣擔任住院醫師，並開始執行國科會計畫，題目為「骨髓間葉幹細胞的分離及鑑定」。

當時，分離骨髓間葉幹細胞還是非常困難的事，洪士杰教授利用size sieved method分離骨髓間葉幹細胞，並第一個將間葉幹細胞分化成具有神經電位的細胞。2002年洪教授進入中研院生醫所，著手製作lentiviral vector成功將GFP及TK基因轉殖入間葉幹細胞，並利用此細胞進行癌症相關研究。

2004年8月，洪士杰教授赴美進修，到全世界第一個以間葉幹細胞做臨床治療的實驗室，開始了兩個在當時屬於非常pioneer研究，即低氧培養及間葉幹細胞衍生液應用。

洪士杰教授於2005年發表Clinical Cancer Research論文中，首次證明血流中的間葉幹細胞會home to腫瘤，變成腫瘤的血管及間質，繼而探討腫瘤細胞與間葉幹細胞的相互作用，並先後於2011年Gastroenterology及2013年Oncogene證明間葉幹細胞可以促進腫瘤細胞之幹性及血管新生。

洪士杰教授於2019年發表在臨床研究雜誌Journal of Clinical Investigation之論文，對僵直性脊椎炎（AS）形成syndesmophyte的機轉，提出嶄新的說明，並藉此發展新的治療方法。

針對臨床應用間葉幹細胞之探討，洪士杰教授帶領研究團隊陸續發表了二十多篇有關低氧培養間葉幹細胞的相關論文，並申請多項台灣及全球專利。

洪士杰教授欣慰的表示，目前，研究團隊利用間葉幹細胞的tumor tropism特性來攜帶腫瘤溶解病毒治療癌症；並利用胜肽來攜帶診斷試劑、玻尿酸及幹細胞來協助退化性關節炎之診斷，潤滑與再生。希望不久將來可以利用於臨床治療，並將研究成果應用到臨床，以造福病人，並進行產業鏈結，促進細胞治療產業之發展。