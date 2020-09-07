海宴水產精品頒獎典禮登場

家庭食魚教育海鮮 霸王鱉姬煲禮盒脫穎而出

臺灣漁業步入精緻化時代，透過漁業署輔導與協助，讓業者在研發與創新有了不同以往的呈現，進而提供消費者高品質的水產精品。日前於花園大酒店舉行「2020海宴水產精品頒獎典禮」，今年度高達百件產品同時參加選拔，評審專家從經濟效益、品質特色、包裝設計、市場行銷等面向評選出20項精品，各家業者皆為一時之選，禮盒及套裝產品也令人耳目一新。

「2020海宴水產精品頒獎典禮」得獎產品的特色就是高貴不貴，給予傳統食材全新風貌，並兼具組合式、及時性讓消費者簡單料理加熱即可食用，方便性大大提升！除此之外，水產結合養生素材，吃起來不但低熱量無負擔，也能透過食材得到營養補充。

漁業署長張致盛表示，這次的評選重點結合國產原料、消費趨勢及包裝創新，獲獎精品皆通過CAS、HACCP、TQF、TAP、ISO 22000等其中一項驗證，本地水產品經過不同層級的品質管理，自生產、包裝到行銷都做到最好，才能不斷提升臺灣品質形象。署長並同時示範現煎鱸魚等料理，大讚當季漁獲新鮮吃正是時候，邀請大家一同來品嚐！

獲奬廠商栗煬國際有限公司此次推出「霸王鱉姬煲禮盒」，甲魚本身營養豐富，工廠生產線有百分之九十為外銷日本，是臺灣唯一可以外銷日本的甲魚廠商。由於公司對於藥殘方面控管非常嚴格，因此能夠維護穩定品質，目前也積極推廣臺灣本地市場，讓國人吃到滋補養生的甲魚產品。

將飲食文化結合知識學習是湧升海洋股份有限公司一大特色，此次推出「家庭食魚教育海鮮」其來有自，早期為了要提供給小朋友吃，所以必須符合營養午餐規範，對產品背後的知識轉換成讓小朋友可以學習的形式呈現，過程付出許多心力，也讓人看到臺灣廠商對漁業所投注的熱情。

不論入圍或得獎，廠商都能透過此次活動將臺灣漁業推向新的層次，讓消費者吃到安心又美味的水產。中秋佳節來臨，送禮或自用首選水產精品，詳細產品訂購資訊可上漁業署官網或「支持臺灣國產水產」臉書粉絲頁查詢。