大葉大學勇奪2020韓國WiC世界創新發明大賽5金4銀佳績

2020韓國WiC世界創新發明大賽因應新冠肺炎疫情，今年改採影片介紹作品的方式進行評比，大葉大學研發團隊與美國、科威特、馬來西亞、泰國等12個國家、130件作品同台競技，勇奪5金4銀。

大葉大學工學院李清華院長(右)與蒙古籍博士生莉娜(左)獲頒金牌。圖／大葉大學提供

大葉大學副校長施英隆表示，大葉大學秉持「師徒傳承、產學攜手、國際接軌、成就好業」的辦學精神，老師帶領學生發揮所學，投入創新發明研究，此次2020韓國WiC世界創新發明大賽，工學院、護理學院研發團隊計有9件作品參賽，獲頒5金4銀。工學院院長李清華指導博士生莉娜（Narangarav Terbish）、蘇瑞鴻開發的「利用殼聚糖與海藻酸酯來合成具塑化強度綠色質子交膜的方法以供微生物燃料電池使用」 ， 校務發展暨品保處處長黃俊杰帶領電機工程學系大四生蕭卿禾發明的「單步驟液相沉積法製備PERC太陽能電池之正面抗反射和背面鈍化層技術」，產學中心主任陳郁文、電機系教授黃登淵、工業工程與管理學系碩士生許景貿共同研發的「基於深度學習與機器視覺之電鍍產品表面瑕疵檢測」，消防安全學士學位學程助理教授周中祺指導環境工程系博士生胡智傑、歐昱志開發的「影像偵測古蹟災害風險系統」，醫學工程學系主任賴峯民帶領醫材學程碩士生林政龍、蔡易霖發明的「生物辨識及語意理解之智慧居家輔具系統開發」，5件作品都勇奪金牌。

大葉大學校發處處長黃俊杰(左)研發太陽能電池相關製程獲金牌。圖／大葉大學提供

施英隆副校長進一步說，獲得銀牌的作品有4件，分別是：消防學程助理教授周中祺、環工系博士生陳宗佑、歐昱志發明的「古蹟環境控制防災系統」，消防學程助理教授周中祺、環工系博士生陳義麟、歐昱志研發的「指數型噴流之流場混合裝置」，環工系主任陳宜清指導博士生蕭于庭開發的「銀髮族智慧多功能運動手環」，醫工系主任賴峯民指導醫材學程碩士生奧婠、紀昕佑發明的「微創脊椎融合器機構設計開發與生物相容性檢測」。大葉大學此次挑戰韓國WiC世界創新發明大賽的研發成果包含智慧製造、綠能、防災、長照等主題，能夠創下5金4銀的好成績，代表學校結合理論與實務的研發能量已獲各界肯定。

大葉大學消防學程周中祺老師(中)指導學生獲得韓國發明大賽1金2銀。圖／大葉大學提供

榮獲金牌的環工系蒙古籍博士生莉娜說，此次發明的「利用殼聚糖與海藻酸酯來合成具塑化強度綠色質子交膜的方法以供微生物燃料電池使用」，從廢螃蟹殼與海藻中提煉物質，並加入塑化增強劑，製成質子交換膜，應用這款質子交換膜的微生物燃料電池，不僅可以發電，還能同步處理廢水，實驗室以大葉大學污水處理廠收集到的廢水做實驗，結果能持續發電22天。

大葉大學產學中心陳郁文主任運用人工智慧改善傳統產業製程。圖／大葉大學提供

帶領學生獲得1金2銀的消防學程助理教授周中祺指出，3件發明都跟防災有關，透過智慧控制、環境控制，改善防災現況，提升產業競爭力。金牌作品「影像偵測古蹟災害風險系統」，考慮到古蹟內部沒有人員常駐，結合影像擷取裝置、影像分析裝置以及預警裝置，偵測古蹟災害風險，即時提出預警。

校務發展暨品保處處長黃俊杰的金牌作品「單步驟液相沉積法製備PERC太陽能電池之正面抗反射和背面鈍化層技術」，運用液相沉積處理薄膜，能批次量產，並能降低太陽能電池製作成本，已提出專利申請。

產學中心主任陳郁文與電機系教授黃登淵的金牌作品「基於深度學習與機器視覺之電鍍產品表面瑕疵檢測」，透過人工智慧與自動光學檢測，改善傳統電鍍行業用人工肉眼檢查產品的耗時問題，提高品質管制成效。

大葉大學醫工學程賴 峯 民主任(中)帶領學生獲得韓國發明大賽1金1銀。圖／大葉大學提供

醫工系主任賴峯民的金牌作品「生物辨識及語意理解之智慧居家輔具系統開發」，可以語音控制智能箱的打開和關上，相關技術能運用在不同的輔具或家具上，方便長照機構或居家照顧。