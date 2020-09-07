「北花蓮城鄉價值整合平台」成果發表會暨北花蓮轉運站啟用儀式

光隆企業股份有限公司自民國107年7月開始，執行「推動中小企業城鄉創生轉型輔導計畫（SBTR） 平台經營型（C類）」。將於9月6日上午九點三十分在光隆園區臺九線旁轉運站（花蓮縣新城鄉康樂村加灣1-2號）舉辦「北花蓮轉運站啟動暨北花蓮城鄉價值整合平台成果發表會」，以「共想·共享」為主軸，透過進駐廠商間的「共想」創生出多元豐富產品樣態，分享給國內外遊客。創造就業機會，吸引青年返鄉。共同呈現北花蓮（新城鄉、秀林鄉、花蓮市、吉安鄉）在地元素與應用生活的豐富內涵。

走過70~80年代快速成長的石材工業，與90年代令中外遊客驚嘆的石藝精品觀光產業，進入21世紀的光隆企業股份有限公司，不斷思索如何在既有石材業的基礎上，從兼具產業特色與育樂文創的光隆博物館，藍金產業的海洋深層水，結合區域內「太魯閣國家公園」與「七星潭風景區」的大山大海旅遊資源；運用園區臨近臺九線與臺十一線的特殊場域優勢腹地，進行計劃案中的城鄉價值串連與整合。

以自身產業創新，運用產業熟悉資材，凝聚北花蓮城鄉物產創新價值，共創創富的在地元素。在經濟部中小企業處推動中小企業城鄉創生轉型輔導計畫（SBTR）下，連結北花蓮（新城鄉、秀林鄉、花蓮市、吉安鄉）為主體的在地廠家，透過光隆企業既有空間重整，除提供廠家進駐與協同開發新通路外，以教育訓練、文旅規劃創造屬於北花蓮不同議題的生活圈架構，增加在地青年創（就）業機會，產生北花蓮城鄉新價值。

本次計畫主持人光隆企業總經理曾俞翔表示：感謝經濟部中小企業處輔導與協助，在執行的過程中給予的建議與調整。為了呈現本計畫期望達到的整合平台目標，執行團隊在這期間不斷思索如何讓前往北花蓮的民眾可以體驗最多元豐富的在地內涵，我們以北花蓮轉運站的啟用，打破臺九線與園區之間的界線。從而透過園區（石資源到水資源，臺九線道臺十一線的創新跨界思維），串連光隆產業園區、在地社區、七星潭景區，三區一體，結合而成為大七星潭灣區有機結合與區域共同行銷的區域共好目標。

在「共想·共享」的主軸之中，透過進駐商家共想共創的優質產品，在「園區」、「社區」、「景區」共享分流的概念下，實現團體旅遊精緻化、特殊化的區域共好的目標。

第一階段，以內部創新為戰略目標。透過整體識別建立、進駐場域的規劃與既有空間改造優化，以及導覽設備數位化與導覽人員培訓課程。成功輔導北花蓮在地進駐廠家25家，招募寄售廠家75家。並透過駐村交流、行銷培育課程與行銷推廣活動，我們以資材『共想』與平台『共享』為方向，積極發揮光隆企業產業內能量，如：石材應用、藝品開發、文化觀光、農產與深層海水應用等，提供在地產業輔導合作提案的創生機會。本次異業串聯分別與在地具有在地特色的業者，好石在、自然禮讚、花時間生活坊以及PIX皮革師四家生活與手作職人品牌合作，創意運用光隆企業的石材、玉石及深層海水資源，輔導四家業者在材料資源、加工技術、產品研發、銷售通路、品牌定位等目標，並歷經七個月的研發時間，不斷討論測試及實作優化過程中，共想激盪出「來自東台灣的健康寶～不藥而玉」、「藍玉隨寶石～山海觀系列」、「祖靈臺灣黑熊包」、「TAROKO峽谷包」以及「友善環境深層海鹽皂」，不同媒材跨域的創生結晶，未來將持續擴大與在地生活產業、教育推廣等學術單位、及技術研究機構緊密連結，希望透過『共想』創生出更多的『共享』。

第二階段，以外部串連為展略目標。透過智慧商圈平台建構與北花蓮遊程整合，以北花蓮光隆生活圈概念，將進駐廠家的產品透過「在地生產」、「生態遊程」、「生活應用」串連而成的「北花蓮城鄉價值整合平台」，展現出豐沛的在地元素與能量。以三生（生活、生產、生態）循環經濟的在地創生經驗，讓更多在地民眾與國內外遊客了解與實質參與光隆企業與在地進駐廠家所共同激發出的多元面貌。

透過服務單一窗口媒合多家租車業者配合，讓遊客入園後可選擇多類型旅遊行程，成為北花蓮主題式旅遊的線下營運基礎，在輔以計畫中智慧商圈平台的串連，建立持續營運的客流來源與豐富旅遊主題。透過區域產業生態為主題的「光隆博物館」導覽解說與108年啟用的「石之屋」進駐場域，展現產業與工藝的完美結合，進駐近80家在地工藝，在工藝的精緻與觀光產能的量化思維中取的共想、共享。藉由本計畫平台的完成，創建新一代的工藝銷售商業模式。

期許「北花蓮城鄉價值整合平台」，實現團體旅遊與國際客人旅遊一個「質」與「量」完美平衡的在地特色商業模式。雖然，目前沒有國外的團體。但，近期的國旅遊輪跳島行程。將來若能團體旅遊分眾分流、特色化，實現「量」與「質」共好的新一代在地特色工藝銷售據點。相信能在本計畫所建構的堅實基礎上，型塑北花蓮風貌為「地方生活記憶在新一代傳承中的創生延續」。並希望能達成曾信雄董事長在五十週年慶中，光隆成為百年企業的歷史宏願。