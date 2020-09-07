TaipeiPLAS數位週 9月21日起跑

原訂於今（2020）年9月辦理的「台北國際塑橡膠工業展（TaipeiPLAS）」及「台北國際製鞋機械展（ShoeTech Taipei）」受疫情影響，已宣布延期辦理，主辦單位外貿協會及機械公會為掌握原9月採購商機，將自9月21日起推出為期一週的「TaipeiPLAS Digital Week （TaipeiPLAS數位週）」，以線上線下系列活動呈現方式，突破時空限制，力求商機不間斷，提高展覽及廠商能見度。

外貿協會表示，TaipeiPLAS Digital Week內容涵蓋線上座談直播、線上專訪、新品直擊及線上聯合採購洽談會等，將以趨勢主題、創新技術及產品等貫穿為期一周活動，爭取全球商機。

9月21日上午首先登場的是「企業永續座談會－CEO直播對談」（Online CEO Panel），由外貿協會葉明水秘書長擔任主持人，邀請TaipeiPLAS代表性廠商同台暢談全球塑橡膠工業最前驅的主題「循環經濟‧永續發展」。下午則是由主辦單位與TaipeiPLAS及ShoeTech Taipei代表性廠商進行深入專訪（Online Talks），於線上介紹公司特色產品及創新技術。另9月22日起連六天之每日下午3時於線上播出精選廠商新品直擊（PLASpotlight）。以上精彩影音內容及詳細報導，請鎖定TTS D’channel：https://www.youtube.com/taiwantradeshows 、展覽官網影音專區或追蹤臉書粉絲頁。

此外，為了確保廠商商機不斷線，於疫情下持續拓銷國際市場，TaipeiPLAS Digital Week壓軸登場的是9月29日雙展線上聯合採購洽談會（TTS Match）。外貿協會集結海外資源，並整合國內外數位資源全力推廣，買主報名踴躍，已有來自14國多家買主報名參加洽談，買主採購品項包含塑橡膠機械、射出成型機、塑橡膠模具、塑橡膠原料與製品等。

在疫情尚未和緩的非常時期，外貿協會將不斷推出各種整合式線上服務，打造展覽新常態，除TaipeiPLAS Digital Week，外貿協會也建置台灣國際機械線上聯展入口網頁（www.machineryshow.tw ），直接連接官網產品列表，便利買主立即搜尋和瀏覽產品，提高廠商產品曝光。

有關TaipeiPLAS及ShoeTech Taipei相關展覽訊息，請持續鎖定官網（taipeiplas.com.tw ）與（shoetech.com.tw ）。