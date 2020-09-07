臺美日歐攜手 力促供應鏈重組 開啟結盟新契機

供應鏈加速重組已是全球經貿發展的趨勢，為尋求可信賴的貿易夥伴並重建供應鏈生態，美國在台協會（AIT）與外貿協會、外交部、經濟部、歐洲經貿辦事處及日本台灣交流協會，9月4日於臺北共同舉辦「供應鏈重組論壇」，攜手拓展合作機會。

外貿協會董事長黃志芳在論壇中致詞，提及1947年的「馬歇爾計畫」促進了戰後歐洲的和平、穩定與繁榮，而今日台美日歐的供應鏈重組計畫，則將進一步強化21世紀印太地區與世界各國的穩健及繁榮。

黃志芳更表示，過去五十年來，貿協持續協助我國業者創造更多跨國跨業之合作機會，推動我商成為全球供應鏈重要成員之一，而疫情過後更加凸顯我國在全球供應鏈具備關鍵要角，尤其是在ICT及醫療領域。

貿協以國家隊的整合力量成立「臺美企業聯盟」、積極參與「歐洲經貿網」並與日本貿易振興協會共同推動「台日第三地合作計畫」，促進臺灣企業與歐美日企業擴大交流，開啟相互結盟之路，盼於國際舞台上創造新未來。

為了確保臺灣與國際夥伴間的供應鏈重組是建立在互惠平等、自由開放的相近理念上，外貿協會與AIT也發表聯合聲明，將就下列項目進行合作：增加臺灣內外舉辦會議的頻率及規模，並擴大討論範圍。拓展理念相近國家及經濟體之間夥伴關係的深度及廣度。建立「專家諮詢委員會網絡」，以匯聚私部門、業界團體、學界及智庫的專業知識。協調線上代表團或派遣代表團實際到訪第三國，以協助供應鏈的重組。與可靠的夥伴分享最佳做法，以鼓勵並支持供應鏈的重新布局。在理念相近的優先區域強化供應鏈的韌性，例如印度、東協，以及捷克、匈牙利、波蘭及斯洛伐克等維斯格勒四國集團（Visegrad Group）。