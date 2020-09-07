智慧城鄉嘉年華 看見臺灣科技轉型真實力

經濟部工業局推動「普及智慧城鄉生活應用計畫」已有超過200項智慧應用服務陸續上線，為了讓民眾體驗科技生活的魅力，9月5日在臺北市信義區香堤廣場舉辦「智慧城鄉嘉年華」，現場邀集30家城鄉業者以「智趣體驗、樂在改變」為主軸，設置5G服務、智慧健康、智慧教育、智慧停車、智慧觀光及智慧生活等6大體驗專區，含括食、醫、住、行、育樂各個面向應有盡有。

經濟部王美花部長及行政院科技會報辦公室蔡志宏執行秘書等貴賓皆親臨體驗，更吸引超過千名民眾共襄盛舉，直呼原來科技服務這麼好用。

嘉年華現場展示5G智慧虛擬球場，民眾可戴上VR眼鏡，手持球棒站在本壘板與電腦直球對決，猶如親自上場打擊；健康應用方面，除了多項趣味健身訓練遊戲、智慧地墊之外，亦展示可攜式眼底鏡結合AI人工智慧，為銀髮長者檢查是否有視網膜或黃斑部病變的狀況；交通方面則有智慧停車解決方案，透過Line@帳號，即可查詢8個城市的路邊停車格即時空位與引導；居家環境應用方面，與臺南市合作AI登革熱防疫技術，讓民眾和電腦現場PK比賽病媒蚊的卵粒數誰算的快又精準。

育樂方面，整合花蓮旅遊景點、公路交通、商家紅利積點與行動支付等功能，搶攻超夯國旅商機，透過現場「花蓮好Q」的集點，還可以獲得當地排隊名產的商品兌換券。同時還針對親子族群，設計角色扮演體驗，例如小小救援隊、小小運動員、遙控自走車程式設計工作坊等寓教於樂的方式，讓民眾了解更多與生活密切相關的創新應用。

經濟部王美花部長在體驗智慧應用時表示，智慧城鄉計畫的核心主軸，由縣市先提出當地的智慧服務需求與實證場域，再由中央提供資源，輔導並補助業者運用智慧科技，串接硬體製造、服務開發與系統整合，創造新的服務模式並進行在地實證，非常樂見已經有許多服務開花結果，未來經濟部也將持續為產業打造更好的創新服務實踐環境，引導業者發展更多物聯網、人工智慧與5G的服務解決方案。

經濟部工業局在行政院指導下，於107年起投入執行「普及智慧城鄉生活應用計畫」，透過與22縣市地方政府合作，活用ICT技術與產業創意能量來解決城鄉問題，累計促成294家業者投入發展223項特色智慧應用發展，引動的服務付費人次已逾300萬，協助城市數位治理、產業服務商模，以及民眾生活模式的改變。