「警界儒將」蔡俊章水墨畫展9月9～20日於中正紀念堂展出12日開幕式歡迎各界蒞臨指教

今年適逢人生七十的國際知名水墨畫家、前警政署副署長蔡俊章博士，繼國立國父紀念館、佛光山佛光緣美術館總館和雲林縣文化觀光處展覽館等地舉辦個展後，將於9月9日至9月20日在文化部所屬國立中正紀念堂管理處4展廳展出，並在9月12日舉辦開幕式，分享自己在人生畫布上揮灑逾半世紀的成果，展現七十「隨心所欲」的自在，也在人生旅程與藝術創作上，寫下新的里程碑，歡迎熱愛藝術的朋友共襄盛舉，前往蒞臨指教。

蔡俊章水墨畫展9月9日至20日於中正紀念堂舉辦，歡迎各界蒞臨參觀 蔡俊章先生藉由分享自己在人生畫布上揮灑逾半世紀的成果，展現七十「隨心所欲」的自在，也在人生旅程與藝術創作上，寫下新的里程碑

心隨筆走，是一種心情、一種心聲，更是人格的投影與生命的銘刻。一蝦一花、一景一物，在墨分五色中栩栩浮現，有種大人不失赤子之心的渾然趣味；一如七十人生，走向氣韻生動、了然於心的自在境界。蔡俊章博士生於1950年，台灣雲林縣人，習墨55年，深獲各界好評，出身警界，曾任澎湖、南投、台南、高雄市警察局長、內政部警政署副署長，人稱「警界儒將」。

蔡俊章博士畫作欣賞：敦煌月牙泉

歲月悠悠，畫畫養心。蔡俊章自2015年卸下43年的警務工作後，畫筆繼續行雲流水，暢遊人生，腳步依然精采，生命更臻豐盈。他精研畫技，潛心畫作，畫域更廣，多次獲邀至海內、外展出，亦曾二度至北韓藝術交流，並獲頒韓國ICA水墨畫大獎等多項國際大獎的肯定。

蔡俊章博士畫作欣賞：「台北的天空」

由於昔日警察工作繁忙，山水畫費時，蔡俊章便換個風格，改畫寫意魚蝦等，既可自由揮灑，又可展現個人作畫特色。蔡俊章作畫之蝦，千奇百態，不論型態、墨韻，表現手法靈趣活現，墨蝦彷彿躍然於眼前。

蔡俊章博士畫作欣賞：「慈湖圖鍾秀毓靈」

除了遠近馳名的「蔡式墨蝦」作品外，還包括生活間各式題材，融接現代，創作靈感採擷自山林田疇、鄉間人家或瓜果花草的自然韻味，俯捨皆有妙趣，舉凡竹林傲岸、點水蜻蜓、紅櫻滿山到吟荷到青松澗草，亦或自然微妙亦或氣象萬千，所做題材寬廣而有深機，內容廣泛而各具慧思，各有巧妙且共同洋溢著可親可愛的好風情，更記錄著近年來對於生命的足跡。本次展出題材多元豐富，歡迎同好蒞臨參觀，並分享展覽資訊。（圖／蔡俊章提供）

蔡俊章博士畫作欣賞：山居攬勝

【「警界儒將」蔡俊章水墨畫展】

․開 幕 式：2020/9/12（六）10:00

․展覽日期：2020/9/9（三）～9/20（日）

․展覽地點：中正紀念堂三樓4展廳（台北市中正區中山南路21號）