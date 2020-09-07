台灣精品結合「玩野祭」 打造露營新體驗

搭上國內疫情趨緩後的戶外旅遊風氣，9月5至6日在台北南港展覽館1館首創舉辦國內最大的瘋狂露營快閃活動，邀集戶外用品各大領導品牌一起快閃，不但有露營、登山、攀樹、潛水等多項豐富刺激的戶外活動體驗，還有各種露營美食享用，除報名參加露營，還開放購票參觀，讓參加者大開眼界，體驗精品等級的露營，同時讓露營生活也可以時尚美型。

經濟部國際貿易局推動、外貿協會執行的「臺灣產業形象廣宣計畫」每年嚴選的「台灣精品」也沒缺席，結合本次玩野祭活動，邀請9家「台灣精品」得獎企業設置展售區，包括江井豪華烤肉爐、誠商行的電子醒酒器、青暘企業超酷的氣球燈、鉅田潔淨的環保甘蔗吸管等，品項玲琅滿目，熱愛戶外活動的外貿協會秘書長葉明水，也到現場大力推廣介紹「台灣精品」，並抽獎出10位幸運觀眾，大方放送精美創新的「台灣精品」，現場驚叫聲連連，渾然置身戶外大地露營氣氛。

外貿協會秘書長葉明水表示，這次是「台灣精品」跨領域合作的另一大突破，「台灣精品」一直致力於推廣臺灣優質產業，每年依據「研發」、「設計」、「品質」、「行銷」專業項目嚴格選出的得獎產品，每一樣都是一時之選。而在PChome的「台灣精品」專區，亦可讓民眾24小時都買得到「台灣精品」的優質產品。

貿協葉明水秘書長參觀玩野祭市集，並體驗各種戶外產品，左為南港展覽館1館羅明植主任。圖╱貿協提供

位於活動現場3樓的「台灣精品」常設館，與4樓玩野祭活動現場及「台灣精品」展售區串連舉辦闖關活動，民眾只要完成指定任務，就可以參加由廠商提供的多項豐富實用露營好禮抽獎。外貿協會秘書長葉明水特別推薦參與民眾前往3樓的「台灣精品」，藉由參觀「台灣精品館」，認識與體驗更多臺灣優質的產品，透過現場專人導覽，更能體會「台灣精品」的品牌精神。

參與展出的業者表示，透過這次活動讓「台灣精品」與消費者近距離接觸，不僅能推廣品牌，分享獲獎產品的研發理念，也更加了解消費者的使用心得與需求，非常有意義。而今年新推出的「數位台灣精品館」（https://www.taiwanexcellence.org/tw/digital_pavilion ），讓無法到場的民眾也可以透過虛擬實境的沉浸式體驗，無距離感受「台灣精品」的創新價值。更多台灣精品的訊息，請參考（www.taiwanexcellence.org ）。