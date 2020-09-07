邱奕勝議長充滿運動活力 假日參與多項活動

為愛奉獻溫暖的桃園

為了關心桃園市各地活動辦理情形並深入地方了解市民朋友的需求及反應，桃園市議會議長邱奕勝5日走訪桃園市桃園區、八德區、楊梅區及中壢區，參與四區舉辦的體育及公益活動，獲得參加群眾的熱烈歡迎，也讓假日依舊排滿行程的邱奕勝議長感受到市民朋友的熱情及活力。

邱奕勝議長參加在桃園區陽明公園舉辦的「維修接力，照顧永續」公益募款園遊會。

邱議長參加在桃園區陽明公園舉辦的「維修接力，照顧永續」公益募款園遊會，活動由越籍新住民朱品臻女士，朱女士同時也是琉璃光足體養生會館的董事長，以及心桃園文化發展協會袁慧心理事長共同舉辦，活動號召了50多位新住民朋友協助，希望能幫助路得啟智學園募集設施設備維修經費，另外還準備了别具越南風味的國服走秀活動及越南特色美食，園遊會有桃園青溪婦女會、中國人壽等團體的參與，精心安排園遊會攤位的活動 或以特色食物來聯誼交流，參加民眾很多，都是共同付出愛心、奉獻愛心的人，有主辦的用心、有參與者的愛心，展現「台越聯手、關懷弱勢」的精神，讓園遊會充滿暖心的氛圍。

隨後邱奕勝議長前往八德區參加「運動」i台灣運動城市-全民逗陣來樂活舞動嘉年華會，並在呂淑真議員的帶領下加入活動的橋段，扮起「素蘭小姐要出嫁」娶親隊伍的一員，獲得現場民眾的滿堂喝采，現場氣氛熱鬧，活動也在邱議長的開場下揭開序幕。

邱議長接著前往楊梅區參加楊梅氣功協會舉辦的109年度年度健康氣功養生研習成果活動，李家興議員及楊梅區太極氣功運動發展協會理事長梁春梅伉儷共同推動養生氣功多年，並致力推廣從練習中達到增强體質及養生的効果，邱議長致詞時也呼籲大家共同推動保健養生運動，讓身心靈保持健康，以達到延年益壽的效果。

邱議長是日也到中壢區出席中壢青商會會長葉俊賢在青埔足球場辦理的「盲人棒球公益園遊會」-「讓台灣看見盲棒.讓盲棒看見未來」活動，而國際青年商會中華民國總會桃竹苗區執行長林鼎鈞也出席這項活動，用實際行動來表達相挺的決心，邱議長致詞時表示對中壢青商會ㄧ直以來遵循該會宗旨幫助社會弱勢族群、身體力行關懷服務表示感謝，也希望透過這樣的活動辦理，能夠讓愛心點滴凝聚散發出去，一起努力把愛傳遞出去！