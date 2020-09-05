日立變頻冷氣創新空調三大科技　守護呼吸健康

台北3C電腦電器空調影音展熱鬧登場，主持人阿ken(從左至右) 、中華民國電器公會理事長廖全平、總統蔡英文、台灣日立江森自控空調設備販賣公司總經理羅淮正與知名藝人邰智源於日立冷氣展區共同合影。圖／日立冷氣提供
台北3C電腦電器空調影音展熱鬧登場，主持人阿ken(從左至右) 、中華民國電器公會理事長廖全平、總統蔡英文、台灣日立江森自控空調設備販賣公司總經理羅淮正與知名藝人邰智源於日立冷氣展區共同合影。圖／日立冷氣提供

第16屆台北3C電腦電器空調影音展自4日至7日連續四天假世貿一館熱烈登場，日立冷氣展示家用全系列高品質空調，以最齊全機種陣容對應各種需求。

日立冷氣強化空氣潔淨力，結合冷氣、除濕機與空氣清淨機，建構完整「日立空氣淨化網」，三者均可過濾PM2.5達99.9％，更可過濾小至PM0.1，全面為消費者把關室內空氣品質黃金三要素：溫度、濕度、清淨度，讓消費者居家能呼吸健康好空氣。

總統蔡英文親臨日立冷氣展示區，經由知名藝人邰智源與主持人阿ken的解說，充份瞭解並肯定日立冷氣創新的空調三大科技，「凍結洗淨」、「銅管防腐蝕」與「體感舒適」科技，感受新世代空調的先進技術。

空調領導品牌日立冷氣始終不斷堅持創新，針對台灣氣候、環境及消費者使用習性，研發領先業界的三大科技：「凍結洗淨科技」，一鍵即可清洗濾網後的熱交換器，輕鬆解決冷氣內部清潔問題；「銅管防腐蝕科技」在室內機兩側銅管以環保高分子複合塗料及科技烘烤工法強化塗裝，避免因沼氣侵蝕而損壞；「體感舒適科技」可以自動平衡溫度和濕度，涼爽舒適又省電。

日立冷氣總經理羅淮正表示，針對政府宣布2022年國中小學「班班有冷氣」政策樂見其成，在業界最早榮獲冷氣類MIT標章的好品牌，且具備節能、高效與耐用的產品優勢，以及連續多年蟬聯銷售第一的好口碑。目前已備受嘉義市及雲林縣的青睞，為國中小學的學生裝設最好的冷氣。

日立冷氣更提供貼心設計與服務，為雲林縣沿海地區學校安裝的室外機，出廠前特別強化重鹽害處理，室內機加強兩側彎管防腐蝕處理，還有保固期滿後提供免費巡檢服務，期望能帶給學子們更好的學習環境。

日立冷氣研發製造的空調產品不僅屢獲各界肯定，更積極落實企業社會責任，讓正向力量不斷循環，期許未來能繼續提供更好的環境，讓國人「享受幸福溫度，呼吸最好空氣」，共創台灣在地幸福。

文 陳又嘉

工商時報

你可能還喜歡

台灣精品結合「玩野祭」打造露營新體驗

創宇航太榮獲第20屆金峰獎「創業楷模」與「創新研發」 兩項殊榮

偉勝儀器榮獲第20屆金峰獎殊榮

愛心不分國界， 維修接力公益園遊會中越情誼濃