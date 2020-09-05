日立變頻冷氣創新空調三大科技　守護呼吸健康

第16屆台北3C電腦電器空調影音展自4日至7日連續四天假世貿一館熱烈登場，日立冷氣展示家用全系列高品質空調，以最齊全機種陣容對應各種需求。

日立冷氣強化空氣潔淨力，結合冷氣、除濕機與空氣清淨機，建構完整「日立空氣淨化網」，三者均可過濾PM2.5達99.9％，更可過濾小至PM0.1，全面為消費者把關室內空氣品質黃金三要素：溫度、濕度、清淨度，讓消費者居家能呼吸健康好空氣。

總統蔡英文親臨日立冷氣展示區，經由知名藝人邰智源與主持人阿ken的解說，充份瞭解並肯定日立冷氣創新的空調三大科技，「凍結洗淨」、「銅管防腐蝕」與「體感舒適」科技，感受新世代空調的先進技術。

空調領導品牌日立冷氣始終不斷堅持創新，針對台灣氣候、環境及消費者使用習性，研發領先業界的三大科技：「凍結洗淨科技」，一鍵即可清洗濾網後的熱交換器，輕鬆解決冷氣內部清潔問題；「銅管防腐蝕科技」在室內機兩側銅管以環保高分子複合塗料及科技烘烤工法強化塗裝，避免因沼氣侵蝕而損壞；「體感舒適科技」可以自動平衡溫度和濕度，涼爽舒適又省電。

日立冷氣總經理羅淮正表示，針對政府宣布2022年國中小學「班班有冷氣」政策樂見其成，在業界最早榮獲冷氣類MIT標章的好品牌，且具備節能、高效與耐用的產品優勢，以及連續多年蟬聯銷售第一的好口碑。目前已備受嘉義市及雲林縣的青睞，為國中小學的學生裝設最好的冷氣。

日立冷氣更提供貼心設計與服務，為雲林縣沿海地區學校安裝的室外機，出廠前特別強化重鹽害處理，室內機加強兩側彎管防腐蝕處理，還有保固期滿後提供免費巡檢服務，期望能帶給學子們更好的學習環境。

日立冷氣研發製造的空調產品不僅屢獲各界肯定，更積極落實企業社會責任，讓正向力量不斷循環，期許未來能繼續提供更好的環境，讓國人「享受幸福溫度，呼吸最好空氣」，共創台灣在地幸福。