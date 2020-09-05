台灣精品結合「玩野祭」打造露營新體驗

搭上國內疫情趨緩後的戶外旅遊風氣， 9月5至6日在南港展覽館1館首創舉辦國內最大的瘋狂露營快閃活動，邀集戶外用品各大領導品牌一起快閃，不但有露營、登山、攀樹、潛水等多項豐富刺激的戶外活動體驗，還有各種露營美食享用，除報名參加露營，還開放購票參觀，讓你大開眼界，體驗精品等級的露營，同時讓露營生活也可以時尚美型。

經濟部國際貿易局推動、外貿協會執行的「臺灣產業形象廣宣計畫」每年嚴選的台灣精品也沒缺席，結合本次玩野祭活動，邀請9家台灣精品得獎企業設置台灣精品展售區，包括江井豪華烤肉爐、誠商行的電子醒酒器、青暘企業超酷的氣球燈、鉅田潔淨的環保甘蔗吸管等，品項玲琅滿目，熱愛戶外活動的外貿協會秘書長葉明水，也到現場大力推介台灣精品，並抽獎出10位幸運觀眾，大方放送精美創新的台灣精品，現場驚叫聲連連，渾然置身戶外大地露營氣氛。

外貿協會秘書長葉明水 參觀台灣精品玩野祭現場，對台灣業者研發設計產品與行銷能力，大力推荐。圖／外貿協會提供

外貿協會秘書長葉明水表示，這次是台灣精品跨領域合作的另一大突破，台灣精品一直致力於推廣臺灣優質產業，每年依據「研發」、「設計」、「品質」、「行銷」專業項目嚴格選出的得獎產品，每一樣都是一時之選。在PChome的「台灣精品」專區，可讓您24hr.都買得到「台灣精品」。

位於活動現場3樓的台灣精品常設館，則與4樓玩野祭活動現場及台灣精品展售區串連舉辦闖關活動，民眾只要完成指定任務，就可以參加由廠商提供的多項豐富實用露營好禮抽獎。外貿協會秘書長葉明水特別推薦參與民眾前往3樓的「台灣精品」，藉由參觀台灣精品館，認識與體驗更多臺灣優質的產品，透過現場專人導覽，更能體會台灣精品的品牌精神。

參與展出的台灣精品業者表示，透過這次活動讓台灣精品與消費者近距離接觸，不僅能推廣品牌，分享獲獎產品的研發理念，也更加了解消費者的使用心得與需求，非常有意義。而今年新推出的數位台灣精品館(https://www.taiwanexcellence.org/tw/digital_pavilion)，讓無法到場的民眾也可以透過虛擬實境的沈浸式體驗，無距離感受台灣精品的創新價值。更多台灣精品的訊息，請參考 www.taiwanexcellence.org。