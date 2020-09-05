愛心不分國界， 維修接力公益園遊會中越情誼濃

為幫助路得啟智學園募得園內機構修繕維修費，解決園內設備老舊需汰換的需求，今(五)日在陽明公園舉辦「維修接力，照顧永續」公益園遊會，深耕台灣越南籍慈善企業家朱品臻董事長首次攜手在台越南新住民姊妹，幫助路得學園籌募善款。

國際扶輪3502地區朱立德總監伉儷(左二、三)帶數10位會員到現場獻愛心，朱品臻董事長(右一)、桃園俠女袁慧心(左一)比讚感激。圖/傅秉祥

朱品臻熱心奉獻台灣，堪謂越南之光

琉璃光足體養生會館朱品臻董事長嫁為台灣媳婦後，長期居住台灣使她對台灣產生深厚感情，9年前經歷一場差點失去生命的大病，體悟到生命的可貴，感念親友不離不棄日夜在病房照顧，朱董事長表示:「我一天24小時都在工作，哪裡需要我幫忙，我都會盡力去協助，我喜歡在工作上努力及做公益幫助弱小的朋友。台灣就是我的家，我把在台灣工作賺的錢一半都回饋給台灣需要幫助的人，我覺得很開心，很謝謝大家給我這個機會參與公益活動。」，朱品臻將她的愛心分享給台灣在地的慈善團體，親自號召50多位新住民朋友有錢出錢、有力出力協助路得啟智學園辦理這次公益活動，透過新住民朋友的號召共募得49萬元善款。

風和日麗，民眾攜老偕幼到園遊會吃喝玩樂又兼作公益，不亦樂乎。圖/傅秉祥

桃園俠女袁慧心聯手勸募，各界踴躍捐輸

桃園俠女袁慧心(右五)熱心公益，除義務擔任主持人也於現場擺攤集資助路德。圖/傅秉祥

桃園市心桃園文化發展協會理事長袁慧心長期關心新住民在台灣的生活，這次也應朱品臻董事長之邀一起參與公益活動，袁理事長一直很熱心公益活動，不只出錢更動員志工一起協助路得學園，袁理事長說:「新住民朋友在台灣工作、養育台灣人的下一代，生活上需要很多的支持，卻仍然願意付出愛心給台灣的弱勢團體，體現了越南、台灣一家親，我們都是一家人的胸襟，很讓我感動，我長期關注新住民朋友的生活，幫助他們走出生活的困境，了解她們在台灣生活的不容易，很感謝朱董事長的邀約，讓我有機會一同參與這麼有意義的公益活動，希望這種大愛的精神能感召更多人一起參與，幫助需要幫助的人沒有國界，不管是台灣人還是越南人，哪裡有需要我們就往哪裡伸出雙手。」

活動現場20位越南佳麗現場展現越南國服及晚禮服，勁歌熱舞以及音樂演奏要帶給觀眾不一樣的視覺饗宴，這些新住民姊妹在台灣適應發展不容易，但仍熱心公益不落人後，有錢出錢、有力出力，活動當天有35個愛心攤位現場義賣越南美食、客家菜包、蘿蔔糕、冷飲、豆花、咖啡、撈魚體驗、親子DIY、多肉植物、二手尋寶趣等眾多好吃好玩的攤位宛若嘉年華盛會。

朱品臻董事長特別感謝成功扶輪社帶領6大扶輪社團:桃園南區扶輪社、桃園武陵扶輪社、桃園大同扶輪社、桃園創藝扶輪社、桃園山悅扶輪社、桃園春生扶輪社、中國人壽、桃園千杯聯盟、桃園市心桃園文化發展協會、瑞昱半導體股份有限公司…等眾多團體、公司支持園內修繕維修費用募集，國際扶輪3502地區朱立德總監、桃園成功扶輪社社長田宗遠長期幫助學園清寒學童提供獎助學金，今天更親自到達園遊會現場為活動加油打氣，這些來自不同地方的團體，為著園內的孩子同心齊聚在陽明運動公園，讓活動充滿溫馨愉快的氣氛。

集結社會力量一起為這次的公益活動注入一股暖流的是項園遊會，今日義賣所得全數捐助給路得啟智學園，路得啟智學園非常感謝眾多愛心匯集幫忙募集修繕費，照顧居住在學園內76名孩子更是學園的責任，並感謝社會大眾一起參與認購園遊券，讓學園修繕得以圓滿進行。