2020德國柏林消費電子展IFA特別版 9/3-9/5在柏林Messe Berlin登場宣告“科技回歸”

IFA、gfu和GfK共同宣佈IFA 2020特別版開幕，表達對科技行業已經準備好從疫情帶來的干擾和經濟不確定性中回升的信心。他們在IFA全球媒體大會上致辭，向來到柏林現場的國際媒體代表以及世界各地成千上萬通過IFA Xtended Space觀看直播和重播的觀眾致以問候。

IFA執行董事何彥思（Jens Heithecker）強調今年柏林現場展會的重要性和象徵意義：“在開展業務時，沒有什麼是比人與人之間的聯繫更重要的。這就是IFA 2020為什麼一定要做實體展示的重要原因。這代表我們可以一起克服疫情帶來的連鎖反應，注目其他重要的東西。只要往前看，就能看到“常態”，而這個常態是要由行業、零售商、媒體和消費者共同來構建和塑造的。”

IFA主辦方、德國娛樂與電子通訊工業協會（gfu）監事會主席Kai Hillebrandt補充說：“當然，由於新冠疫情的傳播，IFA必須縮減規模；但我們已經預見今年的IFA特別版一定會取得成功。我們與合作夥伴柏林國際展覽有限公司共同建立了一個創新平臺，可提供線上虛擬體驗和最重要的線下真實體驗。在IFA上推出的眾多新產品將在最需要的時候為市場提供強有力的推動——也就是在全球消費電子和家電行業取得最高營業額的時期之前。”

領先資料分析企業Gfk的CEO Peter Feld 介紹了公司的新平臺 “gfknewron”, 該平臺可以幫助業內人士做出正確的營商決策：“我們生活在一個充滿干擾、速度和資料超載的世界中。這就是企業需要以前所未有的速度從雜訊中識別出正確信號的原因，也是我們從根本上將GfK轉型為一家高科技公司的原因。‘gfknewron’是GfK專有的基於AI的軟體平臺，可基於受信任的資料提供快速可行的建議。”

GfK和gfu為今年的IFA 2020特別版提供了至關重要的行業和市場環境資訊，它們對2020年上半年全球消費電子和家用電器市場的發展情況提供了新見解。資料顯示新冠疫情造成零售停擺期間，全球技術消費品（TCG）市場（不包括北美和南非）的價值下降至3060億歐元。GfK的核心市場記錄顯示在2020年上半年（2020 H1）的TCG全球銷售額下降了5.8％。但是，與其他行業相比，這一下降幅度相對較小，因為人們疫情期間“居家”時的需求和封閉時期線上交流的需求仍然這一市場帶來了機會。

IFA線上延伸展精彩不斷！全球媒體大會的企業發佈將會在 IFA Xtended Space上同步直播或錄播。錯過可以看重播哦！請登錄 xtended.ifa-berlin.com 開啟線上之旅！

IFA NEXT meets SHIFT Mobility

IFA NEXT是科技行業人員、管理層、投資人、創業者以及科技媒體不容錯過的活動。IFA NEXT除了包括線下展示，幾十場演講、研討會更能體現IFA NEXT的精髓。討論分享迸發的靈感，推動著科技一直前行。SHIFT Mobility是討論未來移動出行技術的專業平臺。相關企業展示和圍繞未來移動出行技術的專業會議將給行業帶來新的靈感。行業巨頭如大眾、現代、保時捷、德鐵、寶馬、殼牌等將出席主題演講、研討會等活動。

IFA NEXT和SHIFT Mobility的所有演講、會議將線上上展覽平臺 IFA Xtended Space 上同步直播或錄播。

IFA 2020特別版——由專注於IFA B2B核心功能的線下活動組成——在IFA商務會議貴賓專區提供行業和貿易專業觀眾會議場所，在SHIFT Mobility meets IFA Next 為跨行業創新提供平臺。媒體代表將在IFA全球媒體大會親自體驗展商的前沿產品和服務，得到專屬媒體簡報，並現場觀看主題演講。

IFA線上延伸版

今年IFA推出線上延伸版本“IFA Xtended Space”，提供活動演講直播、線上對接平臺以及虛擬展品展示。現場觀眾以及全球各地的觀眾都可以登錄 Xtended Space。