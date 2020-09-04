永信杯全國排球賽9/19在台中大甲鐵砧山正式開戰

國內規模最大排壇盛事-永信杯全國排球錦標賽，今年邁入第47屆，本屆共有360支隊伍參加，國小組的參賽隊伍更是創下新高，9月19日至9月22日期間，來自全國各地的排球同好們，將在台中大甲鐵砧山永信運動公園以球會友、切磋球技。

永信杯全國排球錦標賽今（4）日舉行記者會，邀請永信杯全國排球錦標賽大會會長李芳裕、永信藥品副董事長李玲津、永信杯大會秘書長趙明明、教育部體育署署長張少熙、中華民國排球協會副理事長龔建榮、秘書長鄭松益、台中市政府運動局局長李昱叡、台北中山醫院顧問楊天放老師等貴賓蒞場。

永信杯大會會長李芳裕。圖／永信提供

永信杯全國排球錦標賽大會會長李芳裕說：「公司內部排球風氣非常興盛，員工時常在下班後挑燈夜戰打排球，永信杯要將這股對排球的熱情，從大甲地區帶到中部七縣市，一路到現在成為全國最大的排球錦標賽。」他也邀請所有排球人一起到鐵砧山共襄盛舉，「我每次都會說，永信杯時期鐵砧山的夕陽是最美的。」

體育署署長張少熙。圖／永信提供

教育部體育署署長張少熙也特別感謝永信杯長久以來對於排球運動的支持，「認真的人可以改變自己，堅持的人可以改變生命，認真又堅持的企業可以改變社會，台灣排球今天能有這樣的成果，永信杯實在功不可沒。」

一年一度的永信杯不僅是全台灣，也是台中地區重大的體育活動，台中市政府運動局局長李昱叡提到，台中市政府會全力協助活動舉辦，台中也擁有國、高中組的衛冕隊伍潭秀國中、雙十國中、東山高中以及豐原高商，希望全國的排球愛好者，能一起來跟台中好手切磋。

記者會邀請到北一Locking帶來青春、活潑的表演，吉祥物勇仔也上台大秀舞藝，博得滿場喝彩。前國家隊選手楊怡真也來到現場，楊怡真與永信杯的淵源頗深，爺爺以前就是永信杯的裁判召集人，自己從國中開始也連續參加了8年的永信杯，「永信杯就像排球人的懇親會，與排球路上一直以來認識的師長、同學在鐵砧山上一年一度相會，開心打球。」她也勉勵選手拚盡全力，祝福大家在本次賽會取得好成績，自己也會到現場支持。

今年全球遭遇新冠疫情影響，國內外許多賽事都受到波及，儘管如此，身為運動員還是不能因此鬆懈。永信杯排球錦標賽以「勢不可擋」作為本屆主題，鼓勵所有球員勇敢追夢，不論面對什麼樣的挑戰，都要拿出全力以赴、毫無保留的拚戰精神，因為勝利並非一蹴可及，只有踏實練習、累積實力才能成就人生高度。

為此，今年永信杯特地深入 46 屆大專組以下冠軍隊伍，拍攝金牌球隊的訓練日常，透過鏡頭分享他們愛排球成痴的心情，教練也難得卸下嚴肅的一面感性透露對球員的期許。希望藉由本屆宣傳片，讓大家知道這群熱愛排球的選手們，勢不可擋的氣勢背後，是交織汗水、淚水和笑聲的訓練過程，看看他們是如何一步一腳印，追逐自己的排球夢。



今年社男及社女組各有24隊競逐，女子組衛冕軍南海茶道以東山高中校友為班底，在羅儀璟的號召下召集了眾多大專公開一級好手，包含台師大黃情維、龔詩雯、中正洪秀慈、葉軒岑以及成大葉亮言，劍指永信杯三連霸。

本季賽事戰力分析

去年拿下社男組亞軍的彰師大黑狗兄，今年以彰師大好手黃士展、焦璿誠等為班底，再補強新科高中聯賽MVP吳國強，將挑戰兄弟隊伍紅柿子的冠軍寶座。上屆季軍隊伍奕昌陣容也十分堅強，除了來自中原的鄭玉森、洪熙鈞以及李尼西米，也找了大學長黃鈞璟回鍋，加上國北教大鄭文貴的加盟，將有機會挑戰更佳名次。

已在永信杯高男組六連霸的豐原高商仍是奪冠大熱門，不過宜蘭頭城家商今年來勢洶洶，在礁溪國中二連霸陣容游凱翔、何京威以及「最強國中生」施宇祥的加入下，將對王者發起挑戰。

今年度高中聯賽分別拿下二、三名的鶯歌工商與東山高中在主力球員大多擁有大賽經驗，預計高女組的競爭將十分激烈，鶯歌隊長甘可慧以及東山隊長彭𦀡媃兩大新生代攻擊手的對決也十分令人期待。

同時為了讓全台各地關心參賽的群眾們，可以更輕鬆、便利地掌握球賽現場的比賽結果，大會特別在19座球場安排專業攝影師，捕捉選手們激戰中的英姿，於各場次比賽結束後，即時上傳官方粉絲專頁。今年更首度與美津濃推出聯名紀念T恤，另外還有紀念老帽、排球襪及永信杯紀念貼紙等限量周邊紀念商品，於現場限時開賣，詳情請逕上大會官網查詢，網址：http://vbg.yungshingroup.com/。