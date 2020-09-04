大葉EMBA高階經理人聯誼會新舊生交流傳承 募款22萬協助弱勢學生安心就學

大葉大學第七屆EMBA高階經理人聯誼會日前舉辦新生交流活動，邀請歷屆會長剪領帶贈與新生，代表著世代交流與傳承，活動中並為清寒學子募款，在大家踴躍捐輸下總共募得22萬2千元，希望這筆錢可以幫助弱勢學子安心就學並勇敢追求未來。

大葉大學副校長施英隆(左)頒發畢業證書給新彰有線總經理楊清彰(右) 。圖／大葉大學提供

大葉大學副校長施英隆在會中拋磚引玉當場捐出一萬元，炒熱現場氣氛，大葉大學EMBA高階經理人聯誼會會長楊清彰行善不落後也捐贈3萬元，現場大家有錢出錢有力出力，會後總共募得22萬2千元。這場弱勢助學幕款活動也是今年大葉大學單一事件募款所得最高的一場活動。

大葉大學管理學院院長陳玉芬(左)頒發客製化名片匣給第十一屆新生。圖／大葉大學提供

副校長施英隆表示，大葉大學秉持「師徒傳承、產學攜手、國際接軌、成就好業」的辦學理念，創校三十年來為社會培了超過六萬名優秀人才。目前大葉大學有超過四分之一的學生辦理助學貸款，經濟弱勢學生比例更是高達15％，遠高於全國平均10％，今年受到疫情影響，許多產業遭受衝擊，弱勢家庭的經濟情況更是雪上加霜，因此學校積極推動「完善弱勢助學計畫」，希望弱勢學生不要因為經濟壓力而中斷學業，失去透過教育翻轉未來的機會。感謝今年管院EMBA高階經理人聯誼會優秀校友慷慨解囊，讓弱勢學生可以無後顧之憂學習，培養跨領域能力。

大葉大學EMBA高階經理人班學長姐透過剪領帶儀式象徵傳承交流。圖／大葉大學提供

大葉大學EMBA高階經理人聯誼會會長，同時也是新彰有線電視總經理楊清彰表示：「希望透過這次的募款活動，能夠達到拋磚引玉的效果，呼籲更多的社會人士一起來幫助社會上的弱勢學生，讓他們能夠安心完成學業。」另外，楊清彰總經理更鼓勵這些弱勢學生們勿輕言放棄求學夢，因為無論是政府提供的就學貸款或學校提供的助學金，都是社會傳遞給他們的一種溫暖。

另外，聯誼會會中舉辦新生交流活動，邀請歷屆會長剪領帶、剪絲巾贈與新生，代表著世代交流與傳承，管理學院院長陳玉芬頒發客製化名片匣給第十一屆新生。EMBA高階經理人班主任王正慧表示，早年她到美國波音公司參觀，發現了一片領帶牆，了解原因後也將這樣的精神帶進EMBA高階經理人班。透過學長姐準備絲巾、領帶，由學弟妹剪領帶和絲巾的儀式，象徵著世代傳承一代接一代生生不息的精神。

EMBA高階經理人班學員，同時也是王品集團hot7總監二年級許雅淑表示，就讀EMBA對她幫助很大，學員可以針對個自專業進行個案分析，除了有師長提供理論上的支持外，加上高階經理人班的學生都是社會中各行各業的精英，透過經驗分享交流，讓大家更緊密結合在一起，也建立起學員間的人際關係。