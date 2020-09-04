經濟部呼籲業者秉持誠信 說明混充醫用口罩真相

對於加利科技公司以大陸製口罩混充國產醫用口罩為政府徵用，嚴重影響國內口罩業者信譽一事，經濟部予以嚴正譴責；而案發後，該公司於媒體反映須替其他受徵用廠商補足缺口、產量有問題等情事，經濟部亦表示該公司所述並非事實。

經濟部指出，今（109）年6月以前有藥證的工廠所生產的口罩都是全數徵用，6月之後指揮中心實施定額徵用口罩政策，衛福部統一按廠商前於全面徴用產量所佔之比率予以徵用。指揮中心與經濟部已召開數次協調會議，會中每家廠商之徵用數量均公布予所有被徵用業者知悉，各業者被徵用口罩數量公開透明，絕無加利公司所稱偏頗情事。

經濟部進一步說明，6月實施定額徵用後，加利科技每日被政府徵用19萬片口罩，而6到8月期間，加利公司依其配合徵用口罩生產所需，向經濟部申請購買公配熔噴布數量，相當於每天可產製22萬片。加利科技配合政府徵用生產口罩過程，可能造成的耗損以及合理的利潤，經濟部均有顧及，該公司負責人所言產量過高不堪負荷等應為託辭。

經濟部呼籲，避實就虛並無助於釐清真相，加利公司輸入337萬餘片非醫療用口罩，分裝改標混充醫療用口罩銷售，讓口罩國家隊蒙受指責，已嚴重傷害國內口罩產業形象，應秉持誠信妥為說明，以挽回商譽。

為防止劣質虛偽臺灣製口罩流通市面，財政部關務署與衛福部食藥署已加強邊境管制稽核，經濟部亦已擬定市售MIT口罩商品專案市場檢查計畫，查核市面口罩標示，如有混充MIT情事將移請食藥署（醫用口罩）或保二總隊刑事警察大隊（非醫用口罩）妥處。此外，指揮中心已責成衛福部盡速落實口罩醫用口罩及生產國別等規範，方便民眾辨識，使用更為安心。