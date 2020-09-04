進榜泰晤士全球最佳大學排名 朝陽科大辦學績效及豐沛研究產學能量受國際肯定

英國泰晤士高等教育（Times Higher Education）2021全球最佳大學排名出爐，臺灣共進榜38所大學，朝陽科技大學再度榮登1000+，連續4年為臺灣唯一上榜的私立科技大學，在國內大學中名列前茅，不但展現豐沛的研究產學能量，亦大幅提升全球聲望與影響力。

朝陽科大校長鄭道明表示，英國泰晤士評比橫跨93國，採教學、研究、論文引用影響力、國際展望、產學收入等5大範疇共13個指標進行排名，其中，朝陽科大不但展現卓越的學術研究及社會影響力，連續4年蟬聯全球最佳大學，更接連於多項國際化權威排名上表現傑出，包括榮登2020年英國泰晤士高等教育世界大學影響力排名301-400、亞洲地區最佳大學排名400+、全球最佳年輕大學排名400+、全球新興經濟體大學排名401-500、全球電腦科學領域排名600+等，表現亮眼。

在世界重視環境保護與追求永續發展的潮流下，朝陽科大近年積極發展特色產學研發，以「健康農業資材與智慧應用」、「綠能材料」及「環保創新燃燒裝置」等三大核心技術，整合研發團隊、海內外專利以及產學合作資源，致力建構友善生態環境。在「健康農業資材與智慧應用技術」方面，研發成果包括費洛蒙防治技術及微膠囊劑型產品、飼料黴菌毒素檢驗技術、溫室設施傳感技術與雲端通訊及田間蟲害即時監測物聯網系統；「綠能材料技術」方面研發成果涵蓋農業廢棄物再利用、生物可分解複合材料及節能儲能材料之開發；另外，「環保創新燃燒裝置技術」方面研發成果則包含專利不鏽鋼燭芯、創新氣動力系統、安全燃料系統、智能燃燒電控系統及創新觸媒技術，並與愛烙達等研究團隊長期合作國際專利超過百件，並衍生Tenderflame與Lovinflame品牌產品進軍全球市場，創造出明火特有的情境美感與戶外抗風、翻倒不漫燒等優點，乾淨燃燒技術更讓燭光大幅減少PM2.5、重金屬及一氧化碳的危害，通過SGS及美國CSA、澳洲AGA驗證，並榮獲日本最具指標性的東京設計大賞首獎，創新技術備受國際市場矚目。