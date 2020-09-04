10年磨一劍 勞斯萊斯全新GHOST發表

完美詮釋至簡完美的全新品牌精神

什麼是完美？就是把已經存在的好作到更好。第一代Ghost的成功之處源於勞斯萊斯將Ghost與車主卓越不凡的期許完美契合。源自英國古德伍德的第一代Ghost，自2009年上市即成為勞斯萊斯116年品牌歷史中最為成功的車型之一。

現在，再度締造一個在未來十載都能與世界產生共鳴的全新傑作，意味著勞斯萊斯需要更細膩地洞察客戶的期許與訴求。如今，基於以客戶為核心的全新標準，為這些品味獨到的勞斯萊斯客戶締造煥然一新的專屬傑作。今天，勞斯萊斯為這些層峰專屬人士打造一款盡顯動感、悠然舒適並至簡完美的奢華臻品-全新「Ghost」。

勞斯萊斯汽車首席執行官托斯頓•穆勒•烏特弗斯（Torsten Müller-Ötvös）表示，在全新Ghost中，僅保留了歡慶女神和勞斯萊斯雨傘的設計，除此之外，無論是車輛設計還是生產工藝，全新Ghost的每一處都是嶄新的。全新Ghost也因此成為迄今為止凝結最多領先車輛科技的勞斯萊斯傑作。全新Ghost將勞斯萊斯汽車的品牌精髓與至簡完美凝結於一身。這款精密的勞斯萊斯傑作將完美滿足每一位層峰客戶的訴求。它在此刻的問世，可謂恰逢其時。

2009年，勞斯萊斯宣佈一款全新傑作-源於英國古德伍德的第一代Ghost。與勞斯萊斯旗艦車型Phantom相比，該後起之秀有著截然不同的耀眼之處。因此，這款旨在革新的傑作在長達十年的產品週期中，逐步成為勞斯萊斯116年歷史上最為成功的車型之一。Ghost車型的成功，對勞斯萊斯品牌拓寬產品線、昇華自身、成長為如今享譽全球的品牌，有非凡意義。

憑藉Ghost在市場中歷經十餘載，勞斯萊斯的奢侈品智庫團隊專家們洞察到Ghost客戶的用車習慣及對勞斯萊斯品牌認知。這些擁有海外教育背景，周遊世界，擁有多元文化背景的成功企業家不約而同地選擇Ghost作為自我事業蒸蒸日上的祝禮。

縱觀全球市場，即便是選擇Ghost長軸版的客戶也往往對這款傑作的駕駛感頗有訴求。在週末，Ghost車主們往往親自駕馭，與親朋好友一同享受前往佳餚晚宴或世外桃源的悠然旅途。

勞斯萊斯獨有的星光頂篷已是車壇創舉，全新Ghost這次更加入了星光飾板再度震撼車壇。圖╱業者提供

與此同時，在位於英國古德伍德的勞斯萊斯之家，勞斯萊斯專屬的全鋁合金架構也已問世。該車身架構先後被應用於旗艦Phantom及品牌首款休旅車型Cullinan。得益於全鋁合金架構的加持，勞斯萊斯的設計師和工程師團隊進而可以開發更為純粹的超級奢侈臻品。不同於其他集團品牌底盤大規模互相共用的情況，勞斯萊斯專屬的底盤確保產品開發有更多的靈活性。勞斯萊斯不僅以專屬架構滿足客戶多元的訴求與期許，更為全新Ghost搭載全時四輪驅動系統及四輪轉向系統，進一步為這款傑作賦予嶄新且精粹的駕馭樂趣。

全新Ghost，可謂一款為客戶量身打造的專屬座駕，不僅將至簡完美彰顯於外，更將不凡本真融貫於內，盡顯品牌高度非凡的至臻魅力。